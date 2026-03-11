Dosarul Epstein zgudie guvernul de la Londra - Care ar fi fost rolul lui Nigel Farage
Postat la: 11.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernul britanic a publicat miercuri primele documente referitoare la numirea lui Peter Mandelson în funcţia de ambasador la Washington, reaprinzând întrebările cu privire la decizia prim-ministrului Keir Starmer de a angaja o persoană apropiată de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează Reuters, potrivit news.ro.
Publicarea primei serii de documente referitoare la verificarea lui Mandelson, care face obiectul unei anchete a poliţiei pentru că ar fi divulgat documente guvernamentale defunctului infractor sexual, nu contribuie la reducerea presiunii asupra lui Starmer, care este criticat pentru numire şi pentru o serie de schimbări radicale de politică.
Aliaţii lui Starmer au încercat să minimizeze importanţa primei serii de documente, afirmând că ancheta poliţiei în curs a dus la reţinerea unor schimburi de informaţii mai revelatoare.
Alte documente vor fi publicate la o dată ulterioară, documente care, potrivit echipei prim-ministrului britanic, vor dovedi că Mandelson l-a minţit pe Starmer înainte de numirea sa în funcţia de diplomat de top al Marii Britanii cu privire la amploarea relaţiei sale cu Epstein.
Mandelson, ministru în guvernul laburist aflat la putere acum mai bine de 15 ani, a demisionat din Camera Lorzilor, camera superioară a parlamentului, în februarie, din cauza legăturilor sale cu Epstein. El a fost arestat luna trecută pentru presupuse fapte de abuz în serviciu.
Dosarele publicate de Departamentul de Justiţie al SUA în ianuarie includeau e-mailuri care sugerau că Mandelson ar fi divulgat documente guvernamentale către Epstein şi că infractorul condamnat ar fi înregistrat plăţi către Mandelson sau partenerul său de atunci, acum soţul său.
Mandelson a declarat că nu-şi aminteşte să fi primit plăţi. El nu a comentat public acuzaţiile că ar fi divulgat documente şi nu a răspuns la mesajele prin care i se solicita un comentariu.
Potrivit Sky News, premierul Keir Starmer a fost avertizat asupra unui „risc reputaţional" legat de angajarea lui Peter Mandelson în funcţia de ambasador al SUA, din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. Raportul privind numirea lui Mandelson în funcţia de ambasador în Statele Unite a constatat că exista un „risc reputaţional general" legat de relaţia sa cu finanţistul pedofil Jeffrey Epstein.
Un document întocmit în decembrie 2024, înainte de numirea lordului Mandelson în funcţia de la Washington, menţiona o serie de informaţii care detaliau legăturile sale cu Epstein. Documentul menţiona că, după ce Epstein a fost condamnat pentru prima dată în 2008, „relaţia lor a continuat în perioada 2009-2011, de când lordul Mandelson era ministru al afacerilor şi a continuat după plecarea guvernului laburist".
De asemenea, se menţiona că „Mandelson ar fi stat în casa lui Epstein în timp ce acesta se afla în închisoare în iunie 2009"
Potrivit Sky News, documentele date publicităţii miercuri arată că Mandelson a sugerat că Starmer ar putea să-l folosească pe extremistul Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, pentru a „îmbunătăţi relaţiile Regatului Unit cu Trump".
În „lista de verificare a diligenţelor necesare" trimisă prim-ministrului la 4 decembrie 2024, sub întrebările referitoare la relaţia lordului cu Epstein se menţionează: „A sugerat utilizarea lui Nigel Farage pentru a îmbunătăţi relaţiile Regatului Unit cu administraţia Trump".
Sub această frază scrie: „Mandelson l-a citat pe Farage, contrar politicii UKG (guvernului britanic): „Nu-l poţi ignora, este un membru ales al parlamentului. Este o personalitate publică. Este o punte de legătură, atât pentru preşedintele Trump, cât şi pentru Elon Musk şi alţii... Interesul naţional este servit în tot felul de moduri ciudate şi minunate".
De asemenea, lordul Mandelson a cerut mai mult de jumătate de milion de lire sterline ca plată de reziliere când a fost demis în septembrie anul trecut din funcţia de ambasador în SUA - şi a primit în schimb 75.000 de lire sterline. Documentele recent publicate arată că Mandelson a solicitat guvernului „să plătească restul costurilor salariale pe 4 ani ale numirii pe termen determinat". Aceasta ar fi însemnat 547.201 lire sterline.
În schimb, Mandelson a primit 40.330 lire sterline în locul preavizului pentru a acoperi perioada de preaviz de trei luni din contractul său, plus o plată suplimentară de 34.670 lire sterline ca despăgubire.
