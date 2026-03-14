„Vom câștiga mulți bani". Postarea lui Trump despre războiul din Iran, care a provocat consternare în industria petrolului

Președintele Donald Trump a făcut recent o declarație care a stârnit nemulțumire, în condițiile în care prețurile petrolului au ajuns la niveluri istorice ca urmare a războiului declanșat de SUA și Israel în Iran, conflict care s-a extins în mai multe părți din Orientul Mijlociu și care ar putea duce la o criză la nivel mondial.

„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm mulți bani", a scris Trump într-o postare pe Truth Social miercuri, în timp ce prețurile țițeiului au crescut la 95 de dolari pe baril, o creștere de 40% față de nivelul lor înainte ca SUA și Israelul să atace Iranul acum aproape două săptămâni.

Postarea lui Trump evidențiază relația complicată a industriei cu președintele - și dilema mesajului său. În timp ce companiile petroliere beneficiază financiar de creșterea de aproape 30 de dolari pe baril a prețurilor țițeiului de la începutul războiului, directorii sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că prețurile volatile îngreunează deciziile de afaceri, iar prețurile ridicate vor genera reacții negative din partea publicului, scrie Politico.

„Ideea că industria profită de război și de moarte nu este una pe care un vicepreședinte al relațiilor publice vrea să o promoveze", a declarat Mark Jones, cercetător în științe politice la Institutul Baker al Universității Rice. Postarea lui Trump a stârnit nemulțumiri din partea unora din industrie. „O, Doamne...", a răspuns un strateg din industria energetică când i s-a arătat postarea lui Trump pe rețelele de socializare.

Mesajul lui Trump alimentează, de asemenea, percepția că firmele petroliere încearcă să-i escrocheze pe consumatori, a spus un al doilea oficial din industrie care a acordat anonimatul deoarece nu era autorizat să vorbească public. „Acest lucru evidențiază relația complicată pe care industria petrolieră o are cu președintele", a spus oficialul din industrie.

„Preocuparea generală a președintelui Trump este întotdeauna prețul la pompă - și cu cât mai mic, cu atât mai bine. Există, de asemenea, o idee că industria petrolului și gazelor lucrează în secret pentru a crește prețurile, ceea ce reprezintă o neînțelegere fundamentală a modului în care funcționează industria pe o piață globală și transparentă", a mai spus acesta.

Postarea lui Trump influențează, de asemenea, cinismul unor alegători față de afaceri în general și față de industria petrolieră în special, a declarat Mark Mizruchi, profesor la Universitatea din Michigan, specializat în comportamentul economic și politic al marilor corporații americane.

„Lucrul interesant în declarația lui Trump este că a exprimat în mod accidental o convingere pe care o au mulți oameni - că se întâmplă așa ceva și companiile petroliere vor face mulți bani", a spus Mizruchi. „Probabil că nu i-a trecut prin minte că oamenii - inclusiv cei din industrie - nu erau mulțumiți de această declarație".

Casa Albă a susținut că prețul petrolului și benzinei - care a crescut cu 60 de cenți pe galon de la începutul luptelor - va scădea în cele din urmă după război, deoarece noi aprovizionări din Iran vor ajunge pe piețele globale.

„În cele din urmă, odată ce obiectivele militare ale Operațiunii Epic Fury vor fi îndeplinite și regimul terorist iranian va fi neutralizat, prețurile petrolului și gazelor vor scădea rapid din nou, potențial chiar mai mici decât înainte de începerea atacurilor", a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers. „Drept urmare, familiile americane vor beneficia foarte mult pe termen lung."

Între timp, a spus Rogers, administrația „a lucrat și va continua să colaboreze cu liderii din industria energetică pentru a stabiliza piețele".

Companiile petroliere care operează exclusiv în Statele Unite vor obține profit pe termen scurt de pe urma creșterii prețurilor, însă marile companii internaționale ar putea fi nevoite să își închidă activele pe care le operează în Golful Persic, deși șocul ofertei care afectează Asia de Sud-Est și Europa ar putea, de asemenea, să convingă țările să își reducă dependența de combustibili fosili, a spus Jones.

Andrea Woods, purtător de cuvânt al Institutului American al Petrolului, a declarat într-un comunicat că industria este „concentrată pe colaborarea cu administrația pentru a asigura operațiuni sigure și fiabile în regiune".

„Volatilitatea pieței energetice nu aduce beneficii nimănui, inclusiv producătorilor care se bazează pe certitudine și stabilitate pentru deciziile de afaceri pe termen lung", a spus Woods.

Industria petrolieră a avut o relație volatilă cu Trump încă de la prima sa administrație, una în care beneficiază de unele dintre politicile sale - dar suferă și din cauza altora, cum ar fi tarifele vamale. Și, deși Trump este unul dintre cei mai mari susținători ai industriei, el i-a tras și în politică în moduri cu care directorii din industrie nu sunt întotdeauna confortabili.

În campania electorală, Trump a insistat să ceară directorilor din industria petrolieră un miliard de dolari, însă industria a contribuit în total cu 75 de milioane de dolari, conform unei analize a contribuțiilor de campanie realizate de firma de comunicare de mediu Climate Power - mai puțin decât a primit campania lui Trump de la SpaceX, firma deținută de miliardarul Elon Musk. Harold Hamm, președintele și fondatorul companiei petroliere Continental Resources și consilier informal pe probleme energetice al lui Trump în primul și al doilea mandat, l-a susținut inițial pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, în campania prezidențială din 2024.

Trump a încercat, de asemenea, să-i împingă pe directorii companiilor petroliere să susțină public acțiunea militară a administrației sale împotriva Venezuelei și să promită că va investi rapid în forajul de petrol din țară. Această mișcare a întâmpinat împingeri.

