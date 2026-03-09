Ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: Netanyahu l-a fentat pe Trump referitor la bombardamente asupra depozitelor de petrol

Loviturile Israelului asupra a 30 de depozite iraniene de combustibil de sâmbătă au depășit cu mult așteptările SUA când Israelul le-a anunțat în avans, declanșând primul dezacord semnificativ între aliați de la începutul războiului acum opt zile, potrivit unui oficial american, un oficial israelian și o sursă cu cunoștințe.

Statele Unite sunt dezamăgite de amploarea loviturilor aeriene israeliene asupra depozitelor de combustibil iraniene din weekend, marcând prima neînțelegere notabilă între cei doi aliați de la începutul războiului. Loviturile au vizat aproximativ 30 de depozite de combustibil din Iran sâmbătă, depășind așteptările oficialilor americani, după ce Israelul a notificat Washingtonul înainte de operațiune. Incendii mari au fost raportate în capitala iraniană, Teheran, după atacuri, cu fum gros ridicându-se deasupra rezervoarelor de combustibil și zonelor industriale.

Într-un comunicat, armata israeliană a spus că depozitele de combustibil vizate au fost folosite de Guvernul iranian pentru a furniza combustibil diferiților clienți, inclusiv unităților sale militare. Oficialii americani au spus că Israelul a informat armata americană înainte de operațiune, dar Washingtonul a fost surprins de amploarea atacurilor. "Președintelui nu îi place atacul asupra facilităților petroliere. Vrea să salveze petrolul, nu să-l ardă. Și le amintește oamenilor de prețurile mai mari la benzină", a spus un consilier al președintelui american Donald Trump.

Oficialii americani sunt îngrijorați că atacurile asupra infrastructurii care deservesc iranienii obișnuiți s-ar putea întoarce împotriva lor strategic, prin consolidarea sprijinului public pentru conducerea iraniană și creșterea prețurilor globale la petrol. "Nu credem că a fost o idee bună", a spus un oficial american de rang înalt. Articolul a precizat că, deși facilitățile vizate nu erau baze de producție de petrol, oficialii din Washington se tem că imaginile care arată depozite de combustibil arzând ar putea dezechilibra piețele energetice.

Oficialii iranieni au avertizat că continuarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ar putea declanșa represalii. Un purtător de cuvânt al sediului iranian Khatam al-Anbiya, care supraveghează operațiunile militare, a declarat că Teheranul ar putea răspunde cu lovituri similare în întreaga regiune dacă astfel de atacuri continuă. Purtătorul de cuvânt a adăugat că Iranul a evitat până acum să vizeze infrastructura energetică regională, dar a avertizat că, dacă face acest lucru, prețurile globale ale petrolului ar putea crește la 200 de dolari pe baril.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat, de asemenea, că Teheranul va riposta „fără întârziere" dacă loviturile asupra infrastructurii continuă. Escaladarea regională a izbucnit de când Israelul și SUA au lansat un atac comun asupra Iranului pe 28 februarie, ucigând peste 1.200 de persoane, inclusiv liderul suprem ayatollah Ali Khamenei, și rănind peste 10.000 de persoane, potrivit autorităților iraniene. Iranul a ripostat cu atacuri cu rachete și drone vizate Israel, Irak, Iordania și țările din Golf, care găzduiesc active militare americane.