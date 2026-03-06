Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
Postat la: 06.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ucraina se confruntă cu o cursă a vitezei: „Flash" Beskrestnov avertizează asupra pericolelor pe care le reprezintă noile drone Shahed cu reacție și a limitelor interceptoarelor actuale.
Expertul ucrainean în tehnologie militară, Serhii „Flash" Beskrestnov, a dezvăluit că forțele ruse au început să implementeze drone kamikaze Shahed (Geran) cu motor cu reacție pe linia frontului. Aceste noi modele, cunoscute sub numele de Geran-3, reduc drastic „fereastra de reacție" a apărării ucrainene.
Spre deosebire de modelele anterioare cu elice, care erau lente și zgomotoase, noile variante sunt rapide și mult mai rezistente la sistemele de război electronic (EW) datorită antenelor adaptive de tip „Comet".
Beskrestnov subliniază că Rusia nu mai folosește Shahed-urile doar pentru atacuri strategice asupra orașelor, ci le trimite acum la adâncimi de maximum 20 km în spatele frontului. Multe dintre aceste unități sunt controlate direct de operatori prin legături radio/satelit, permițându-le să vâneze ținte dinamice (echipamente militare, depozite de muniție) chiar pe câmpul de luptă.
- Replica Ucrainei: Interceptoarele „Sting" și „Bullet" Pentru a contracara aceste amenințări, Ucraina a început producția de masă a dronelor interceptoare.
- Drona Sting: Un quadcopter de mare viteză, controlat prin ochelari VR, capabil să atingă peste 315 km/h. Aceasta a reușit prima interceptare documentată a unui Shahed cu reacție.
- Drona Bullet: Dezvoltată de compania „General Chereshnya", aceasta este optimizată pentru aerodinamică și poate accelera până la 309 km/h, fiind disponibilă în variante de zi și noapte (cu termoviziune).
„Matematica supraviețuirii" este simplă: Ucraina nu își poate permite să tragă cu rachete de 1 milion de dolari în drone de 35.000 de dolari. Totuși, Beskrestnov avertizează că, pe măsură ce dronele rusești devin și mai rapide, actualele interceptoare ar putea deveni inutile dacă nu primesc upgrade-uri constante de software bazate pe Inteligență Artificială pentru ghidarea finală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Emmanuel Macron devine „jucător" în războiul din Orientul Mijlociu: sprijin total pentru Liban, amenințări voalate pentru Hezbollah și Israel
Franta va consolida cooperarea cu fortele armate libaneze si va furniza ajutor umanitar Beirutului, a anuntat joi Emmanu ...
-
Analiză "The Spectator": Iranul, un pion în lupta lui Trump împotriva lui Xi Jinping
Ce-ar fi daca razboiul impotriva Iranului ar fi doar o mutare intr-un joc mult mai amplu? Potrivit saptamanalului conser ...
-
Marea realizare a americanilor cu scufundarea navei iraniene se dovedește a fi de o ticăloșie care i-a facut pe indieni sa se revolte
Fostul ministru de Externe al Indiei, Kanwal Sibal, are o postare in care se revolta vizavi de marea victorie americana ...
-
Iranul se află într-o postură defensivă critică, dar paradoxal de eficientă. Riposta Teheranului a generat o undă de șoc în centrele de comandă adverse
Sursa de tensiune maxima in Orientul Mijlociu, unde realitatea tactica de pe teren pare sa contrazica discursurile ofici ...
-
Panică în Golful Persic: Iranul a distrus radarul AN/FPS-132 de la Al Udeid cu o singură rachetă
Radarul respectiv nu era doar o ținta. Era sistemul nervos al fiecarei baterii Patriot, al fiecarui lansator THAAD, al f ...
-
Căderea regimului de la Teheran, lovitură de grație pentru planurile lui Putin
Eșecul negocierilor dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului și atacul devastator care a du ...
-
Afirmația șocantă a lui Ahmadinejad: Seful celulei anti-Mossad a serviciilor secrete iraniene este de fapt un agent Mossad
Pe fondul tensiunilor crescande din Asia de Vest, o intrebare cheie continua sa domine discuțiile la nivel global: cum a ...
-
"Va fi prăpăd!" - Ali Larijani are cele mai mari șanse să fie viitorul Ayatollah după ce toți ceilalți candidați au fost uciși de isralo-americani
Moartea Ayatollahului Ali Khamenei a aruncat Republica Islamica Iran intr-una dintre cele mai incerte perioade din istor ...
-
Interesul petrolului e mai presus de orice: Rusia anunță că grupul BRICS nu se va implica să ajute Iranul atacat de SUA și Israel
Grupul BRICS, care include Brazilia, Rusia, India, China, Iran și alte țari, nu va oferi ajutor Republicii Islamiste ata ...
-
Ce înseamă războiul din Iran pentru mandatul lui Donald Trump și cum va influența alegerile "midterms" din noiembrie
Ce inseamna acest moment pentru "midterm election" din SUA, mai bine zis pentru Donald Trump? Este intrebarea care razba ...
-
Oficiali ai Pentagonului demontează argumentele lui Trump, în spatele ușilor închise: nu au existat semne că Iranul urma să atace SUA primul
Oficialii administratiei Trump au recunoscut duminica, in cadrul unor sedinte cu usile inchise cu personalul Congresului ...
-
Războiul din Orientul Mijlociu explodează: moartea liderului iranian declanșează sărbătoare și violență în stradă, pe măsură ce conflictul armat escaladează
Razboiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat dupa uciderea liderului Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și di ...
-
Netanyahu și prințul saudit Mohammed bin Salman - cei doi lideri care l-au determinat pe Trump să atace Iranul (Washington Post)
Președintele Donald Trump a luat decizia sa ordone atacurile asupra Iranului la presiunile Israelului și ale lui puterni ...
-
Un apropiat al lui Netanyahu dezvăluie cum s-a dat atacul asupra complexului rezidențial al ayatollahului Khamenei: „Se afla sub pământ, dar probabil nu în propriul buncăr"
Aproximativ 30 de bombe au fost lansate sambata impotriva complexului rezidențial al liderului suprem iranian, ayatollah ...
-
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem spre ceva ireparabil"
Un documentar Arte prezinta aspecte mai puțin cunoscute publicului larg și care ajuta la ințelegerea actualelor evenimen ...
-
Israelul și SUA au lansat atacuri puternice asupra Iranului care a închis spațiul aerian. Ayatollahul Iranului a plecat din capitală
Israelul a lansat sambata un atac asupra Iran, iar ministrul Apararii, Israel Katz, a declarat stare de urgența pe intre ...
-
Serviciile secrete din SUA contrazic informațiile lansate de către Donald Trump, în discursul despre Starea Națiunii
Afirmatia presedintelui american Donald Trump ca Iranul va avea in curand o racheta care poate lovi Statele Unite nu est ...
-
A izbucnit un război de mare amploare între Pakistan și Afganistan: Se trage din toate direcțiile
Un nou razboi a izbucnit in noaptea de joi spre vineri. Un ministru din Pakistan a anunțat ca țara sa este in „raz ...
-
Ursula von der Leyen laudă România pentru creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară
Romania, Estonia, Letonia și Lituania dau un mare exemplu de angajament in ceea ce privește creșterea impresionanta a in ...
-
Marco Rubio vorbește despre o schimbare majoră în relațiile dintre SUA și China: Invocă o veche teorie a războiului
Statele Unite si China au atins un anumit grad de stabilitate in relatia lor tensionata de mult timp, a declarat miercur ...
-
Bubuie un scandal de proporții în SUA, din cauza lui Donald Trump: A reținut documente clasificate și nu avea dreptul. Anchetă de amploare în FBI
FBI a concediat cel putin sase agenti implicati intr-o ancheta din 2022 privind retinerea de catre Donald Trump a unor d ...
-
Trei scenarii de război pregătite de Pentagon împotriva Iranului. De la atacuri cibernetice la bombardamente masive
În timp ce diplomații americani și iranieni negociaza la Geneva viitorul programului nuclear al Teheranului, Penta ...
-
Zelensky îl sabotează pe Trump - Avertisment din partea SUA către Ucraina după lovitura din Marea Neagră: "Să se abţină de la a ataca interesele americane"
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean sa se abtina de la a sabota interesele americane, in urma un ...
-
Serviciile ruse lansează acuzații șocante: Marea Britanie şi Franţa se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare
Serviciul de informatii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marti Marea Britanie si Franta ca se pregatesc sa inarmeze Kiev ...
-
Trump vrea sa atace neapărat Iranul în ciuda faptului că Pentagonul îi atrage atenția că intervenția militară "e o aventură extrem de riscantă"
Washington Post relateaza ca generali de la varful Pentagon l-au avertizat pe Trump ca intervenția in Iran "este o avent ...
-
Xi Jinping se declară pregătit să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un „nou capitol" în relaţiile China-Coreea de Nord
Presedintele chinez Xi Jinping s-a declarat luni dispus sa colaboreze cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a desch ...
-
Șapte consecințe ale războiului dintre SUA și Iran: conflictul este iminent, e o chestiune de zile
SUA a adunat o flota semnificativa in Marea Arabiei, Golful Persic, Marea Roșie și Golful Oman. Aceste forțe aproape ca ...
-
Mișcare neașteptată pe bursa americană după ce tarifele lui Trump au fost anulate. Ce s-a întâmplat cu prețul acțiunilor
Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump a dat ...
-
Gazele din Alaska ar putea intra pe mâna rușilor - Asociere cu un apropiat al lui Donald Trump
Finantatorul texan Gentry Beach, care are legaturi cu familia presedintelui american Donald Trump, a semnat toamna trecu ...
-
Planul uriaș pus în mișcare de Donald Trump, după Consiliul Păcii: Americanii se înșurubează serios în Orientul Mijlociu și vor controla regiunea
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, ca tarile au contribuit dej ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu