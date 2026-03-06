Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale

Ucraina se confruntă cu o cursă a vitezei: „Flash" Beskrestnov avertizează asupra pericolelor pe care le reprezintă noile drone Shahed cu reacție și a limitelor interceptoarelor actuale.

Expertul ucrainean în tehnologie militară, Serhii „Flash" Beskrestnov, a dezvăluit că forțele ruse au început să implementeze drone kamikaze Shahed (Geran) cu motor cu reacție pe linia frontului. Aceste noi modele, cunoscute sub numele de Geran-3, reduc drastic „fereastra de reacție" a apărării ucrainene.

Spre deosebire de modelele anterioare cu elice, care erau lente și zgomotoase, noile variante sunt rapide și mult mai rezistente la sistemele de război electronic (EW) datorită antenelor adaptive de tip „Comet".

Beskrestnov subliniază că Rusia nu mai folosește Shahed-urile doar pentru atacuri strategice asupra orașelor, ci le trimite acum la adâncimi de maximum 20 km în spatele frontului. Multe dintre aceste unități sunt controlate direct de operatori prin legături radio/satelit, permițându-le să vâneze ținte dinamice (echipamente militare, depozite de muniție) chiar pe câmpul de luptă.

Replica Ucrainei: Interceptoarele „Sting" și „Bullet" Pentru a contracara aceste amenințări, Ucraina a început producția de masă a dronelor interceptoare.

Drona Sting: Un quadcopter de mare viteză, controlat prin ochelari VR, capabil să atingă peste 315 km/h. Aceasta a reușit prima interceptare documentată a unui Shahed cu reacție.

Drona Bullet: Dezvoltată de compania „General Chereshnya", aceasta este optimizată pentru aerodinamică și poate accelera până la 309 km/h, fiind disponibilă în variante de zi și noapte (cu termoviziune).

„Matematica supraviețuirii" este simplă: Ucraina nu își poate permite să tragă cu rachete de 1 milion de dolari în drone de 35.000 de dolari. Totuși, Beskrestnov avertizează că, pe măsură ce dronele rusești devin și mai rapide, actualele interceptoare ar putea deveni inutile dacă nu primesc upgrade-uri constante de software bazate pe Inteligență Artificială pentru ghidarea finală.