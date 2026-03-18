Președintele Trump este în cel mai mare impas din întreaga sa viață

Trump este pur și simplu șocat de refuzul absolut al tuturor țărilor europene, inclusiv Marea Britanie și Franța, de a trimite măcar niște resurse militare în regiunea Golfului Persic și de a ajuta cât de cât Statele Unite să deschidă Strâmtoarea Ormuz.

Mă gândesc că, în situația creată, Trump pur și simplu habar nu are ce să facă, deoarece l-a urmat orbește pe liderul absolut al Israelului Netanyahu.

Care ar fi acum opțiunile liderului de la Casa Albă?

1. Să își asume întreaga operațiune militară privind Strâmtoarea Ormuz?

2. Să înceapă un război de lungă durată?

3. Să ordone o operațiune terestră?

4. Să abandoneze totul și să plece din regiune, declarând că a obținut deja victoria?

5. Să se supere pe europeni și să facă ceva rău Europei?

6. Să abandoneze brusc Ucraina?

7. Să porneacă o super-bombardare a Iranului?

8. Sau să debarce furios în Cuba?

Deocamdată, ca răspuns la refuzul obraznic al Europei de a oferi sprijin, Trump nu a reușit decât să spună: „Nici nu trebuie, știam că ei oricum nu ne vor ajuta niciodată cu nimic."

Trump se află acum în cel mai mare impar geopolitic din viața sa și a USA. În acest impas a fost adus de Iran, mai exact de politica drastică a Iranului. Dealtfel liderii MAGA în frunte cu J.D. Vance, au început încet-încet să se delimiteze de Trump.

Marian Gârleanu