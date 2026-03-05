Marea realizare a americanilor cu scufundarea navei iraniene se dovedește a fi de o ticăloșie care i-a facut pe indieni sa se revolte

Fostul ministru de Externe al Indiei, Kanwal Sibal, are o postare in care se revolta vizavi de marea victorie americana asupra unei nave de război iraniene si dezvaluie cum a fost de fapt realizata, descrisă ca o ticalosie fără margini. In plus, aceeasi reactie a aparut si la alte autoritati care au postat pe retelele sociale.

"Nava iraniană nu ar fi fost unde era dacă nu am fi invitat-o ​​să vorbească și să participe la exercițiul nostru de la Milano. Noi am fost gazdele. Mi s-a spus că, conform protocolului pentru acest exercițiu, navele nu pot transporta muniție. Erau lipsite de apărare. Personalul naval iranian a defilat în fața președintelui nostru.

Atacul submarinului american a fost premeditat, deoarece SUA știau de prezența navei iraniene în exercițiul la care fusese invitată marina americană, dar s-au retras din participare în ultimul moment, probabil având în vedere această operațiune. SUA au ignorat sensibilitățile Indiei, deoarece nava se afla în aceste ape la invitația Indiei.

Suntem departe de a fi responsabili politic sau militar pentru atacul SUA. 'Responsabilitatea' noastră este la nivel moral și uman. Un cuvânt de condoleanțe din partea Marinei Indiene (după acordarea autorizației politice) pentru pierderea vieții celor care au fost invitații noștri și l-au salutat pe președintele nostru ar fi necesar."