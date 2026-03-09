Bloomberg: Putin a devenit singurul învingător al războiului din Iran
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În orice caz, așa consideră presa americană. Marina Militară a SUA lansează rachete Tomahawk asupra Iranului, astfel că șansele lui Zelenski de a primi aceste arme se topesc văzând cu ochii. Nivelul intens al schimbului de focuri din Golful Persic face ca astfel de livrări destinate Kievului să devină, de la o oră la alta, tot mai puțin probabile, scrie publicația Bloomberg.
"Rusia este deja un beneficiar evident al deciziei președintelui Trump de a începe războiul cu Iranul. Iar acest avantaj va crește pe măsură ce conflictul va continua", consideră jurnaliștii de la Bloomberg.
Operațiunea va epuiza substanțial stocurile americane de rachete - atât pentru atac, cât și pentru apărare - și va duce la creșterea prețurilor mondiale la petrol și gaze naturale, de care depinde economia rusă.
Orice închidere prelungită a Strâmtorii Ormuz sau distrugerea capacităților de export a petrolului și gazelor din Golful Persic ar putea, de asemenea, să revitalizeze piața pentru resursele energetice rusești aflate sub sancțiuni. Petrolierele care navigau pline de petrol nevândut, după ce SUA au făcut presiuni asupra Indiei să reducă achizițiile din Rusia, își vor găsi cel mai probabil cumpărători.
"Menținerea de către două grupuri de portavioane a unei campanii aeriene de mare intensitate necesită un volum consistent de informații de intelligence - de la recunoaștere aeriană până la analiză satelitară în timp real. Dar și astea sunt, resurse limitate ale SUA, esențiale pentru apărarea Ucrainei.
Din toate aceste puncte de vedere, războiul lui Trump în Iran nu putea veni într-un moment mai bun pentru Kremlin și într-un moment mai prost pentru Kiev", concluzionează Bloomberg. (M.G.G.)
