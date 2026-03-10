Care e „cartea ascunsă" pe care Iranul o mai are de jucat după "faza pe rachete"

Iranul s-ar putea afla la doar câteva zile de a rămâne fără lansatoare de rachete, dar experții avertizează că regimul de la Teheran încă nu a dezlănțuit „cartea ascunsă" în războiul său împotriva Israelului și Statelor Unite, scrie The Sun.

Matthew Savill, director în științe militare la RUSI, a explicat că pierderile Iranului cresc rapid, la doar zece zile de la începutul operațiunii denumite „Epic Fury". „Ceea ce vedem acum este o campanie care combină căutarea rachetelor balistice rămase cu neutralizarea lansatoarelor, pentru că acestea reprezintă un adevărat blocaj", a spus el în cadrul unei conferințe de presă.

„Dacă ne luăm după cifrele israeliene, Iranul mai are doar aproximativ 150 de lansatoare." Savill a avertizat că, la ritmul actual, Iran nu va mai putea lansa rachete balistice de pe lansatoare mobile până la sfârșitul acestei săptămâni. Aceasta ar însemna pierderea unei „proporții semnificative" din capacitatea de atac a Teheranului.

Declinul atacurilor cu rachete balistice vine la doar câteva zile după ce comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a declarat că loviturile Iranului au scăzut cu aproximativ 90% de la debutul campaniei.

Israelul susține că a lovit peste 3.000 de ținte în 30 dintre cele 31 de provincii ale Iranului, executând 2.600 de misiuni aeriene în 150 de valuri de atac și lansând aproximativ 6.500 de muniții.

Savill a descris amploarea operațiunii ca fiind „copleșitoare" și a explicat că SUA și Israelul desfășoară zilnic un număr de atacuri comparabil cu primul război din Golf. „Americanii folosesc în principal puterea de foc împotriva țintelor din sud, în timp ce israelienii se concentrează asupra regiunii Teheran", a explicat el.

Un accent major este pus acum pe marina și forțele de apărare costieră, care amenință Strâmtoarea Ormuz, precum și pe centrele de producție și lansare a rachetelor balistice. În schimb, atacurile asupra programului nuclear iranian au fost relativ limitate, deși nu inexistente.

Dr. Burcu Ozcelik, cercetător principal pentru securitate în Orientul Mijlociu, a atras atenția că Iran nu și-a folosit încă „cartea ascunsă". Vorbind despre impactul regional în Liban, Irak și Yemen - state apropiate de axa de rezistență a Teheranului - ea a explicat că răspunsul a fost „destul de diviziv".

„Cel mai vizibil efect a fost în Liban. Hezbollah a fost primul care a reacționat prin atacuri împotriva Israelului, în solidaritate cu Iranul. Dar presiunea asupra Hezbollah crește. Există acum posibilitatea unei invazii terestre israeliene de amploare în sudul Libanului", a precizat ea.

Grupările armate irakiene afiliate Iranului par mai divizate și mai reținute decât s-ar fi așteptat Teheranul, în timp ce rebelii houthi din Yemen rămân „cartea ascunsă" - fiind capabili să extindă conflictul, dar fără a se angaja încă dincolo de demonstrații și retorică care să escaladeze.

În Israel, oficialii au anunțat că atacurile împotriva Iranului vor continua „indefinit", afirmând că aproximativ 80% din lansatoare au fost distruse și că operațiunea va continua până la neutralizarea completă a capacității iraniene de atac. Premierul Benjamin Netanyahu a promis, de asemenea, că operațiunea militară împotriva Iranului va fi de durată, subliniind că „până acum, le-am frânt oasele".

În pofida pierderilor uriașe, comandantul Forțelor Aerospațiale ale Gărzii Revoluționare Islamice a avertizat că Iran nu va mai lansa rachete cu focoase sub o tonă asupra țintelor americane și israeliene, dar atacurile cu rachete și drone asupra Israelului, Iordaniei, Irakului și statelor din Golf care găzduiesc baze americane vor continua și se vor intensifica.

Țara are unul dintre cele mai mari și diversificate arsenaluri de rachete din Orientul Mijlociu, incluzând mortiere și drone Shahed, care în ultimele săptămâni au provocat distrugeri semnificative. Nivelul „superior" al armamentului este reprezentat de rachetele balistice cu rază scurtă și medie, esențiale pentru strategia militară a Teheranului.

Majoritatea siturilor de lansare sunt situate în și în jurul Teheranului, existând cel puțin cinci „orașe subterane de rachete" cunoscute în diverse provincii, inclusiv Semnan și Kermanshah, precum și în regiunea Golfului.

În timpul războiului de 12 zile cu Israelul, din iunie anul trecut, Iranul a lansat rachete balistice asupra teritoriului israelian, provocând zeci de morți și distrugeri. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) și AEI Critical Threats Project, Israelul „a distrus probabil o treime din lansatoarele de rachete iraniene".

Oficialii iranieni susțin că Teheranul și-a recuperat capacitatea după pagubele suferite în acest conflict.

Președintele Donald Trump a declarat că războiul cu Iranul este aproape de final și a adăugat că „Iranul nu mai are flotă, comunicații eficiente sau forțe aeriene. Mai au foarte puține rachete. Din punct de vedere militar, nu mai au aproape nimic".

În același timp, SUA și Israelul continuă să coordoneze acțiuni menite să elimine amenințarea iraniană, fie prin limitarea capacității militare, fie printr-o descurajare strategică, menținând presiunea asupra regimului în vederea securității regionale.