„Tainul" plătit americanilor de Viktor Orban pentru susținere: Ungaria ar urma să cumpere din SUA petrol, rachete HIMARS şi reactoare modulare

Ungaria s-a angajat sau preconizează să cumpere din SUA petrol, sisteme de rachete HIMARS şi reactoare modulare mici, a anunţat miercuri Casa Albă, în timp ce vicepreşedintele american JD Vance se află la Budapesta pentru a-l susţine pe premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor legislative care vor avea loc duminică.

Astfel, compania petrolieră ungară MOL a contractat petrol din SUA în valoare de 500 de milioane de dolari, precizează Casa Albă. De asemenea, adaugă aceasta, Ungaria intenţionează să achiziţioneze sisteme de rachete HIMARS în valoare de 700 de milioane de dolari. Statele Unite urmează să susţină efectuarea unui studiu tehnic menit să faciliteze instalarea unor reactoare modulare mici în Ungaria, ca etapă premergătoare achiziţiei de către această ţară a unui număr de până la zece astfel de reactoare, a mai anunţat preşedinţia SUA.

Venit marţi la Budapesta să-l susţină pe Viktor Orban, vicepreşedintele american JD Vance a declarat că doreşte prin această vizită să transmită un semnal birocraţilor de la Bruxelles şi a criticat ingerinţele şi dezinformările Uniunii Europene. "Doresc cu adevărat să transmit un semnal către toată lumea, în special către birocraţii de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ţine poporul ungar sub presiune pentru că nu le place liderul care, el, chiar s-a ridicat pentru a apăra poporul Ungariei", a remarcat Vance la o conferinţă de presă comună cu Orban.

"Ceea ce s-a întâmplat în această ţară este cel mai rău exemplu de imixtiune străină pe care l-am auzit sau citit vreodată", a adăugat vicepreşedintele american. "Imixtiunea birocraţilor de la Bruxelles este ruşinoasă" şi este rezultatul faptului că ei "nu-l agreează pe liderul ales al Ungariei", a mai remarcat JD Vance. În alegerile de duminică premierul conservator eurosceptic Viktor Orban se confruntă cu un fost aliat al său devenit între timp opozant, Peter Magyar, care se prezintă tot ca politician conservator, dar orientat spre Bruxelles. Sondaje publicate în ultimele zile susţin că partidul Fidesz al lui Orban va pierde drastic scrutinul şi că partidul Tisza al lui Magyar va prelua puterea cu o majoritate confortabilă.