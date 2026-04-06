Americanii pun la îndoială starea mentală a lui Trump după ultimele amenințări la adresa Iranului. O fostă aliată fidelă: „A înnebunit, iar voi sunteți toți complici"
Postat la: 06.04.2026 |
Mai mulți politicieni americani - intre care și republicani - au reacționat alarmați și au pus la îndoială starea mentală a președintelui american după ce Donald Trump a lansat o amenințare abuzivă și plină de injurături la adresa Iranului, în care a cerut regimului să „deschidă nenorocita de strâmtoare [Ormuz]", în timp ce amenința că va ataca în continuare infrastructura energetică și de transport a țării. De asemenea, tot mai mulți cetățeni care l-au sustinut si votat pe Trump au protestat impotriva preseintelui, considerând o nebunie ceea ce face pe plan mondial.
Critici precum Chuck Schumer, Bernie Sanders sau Chris Murphy au avertizat că retorica sa riscă să escaladeze conflictul și au cerut intervenția Congresului, scrie The Guardian. Președintele SUA a scris pe platforma sa Truth Social: „Marți va fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți Strâmtoarea afurisită, nebuni ce sunteți, sau veți trăi în Iad - DOAR UITAȚI-VĂ! Slavă lui Allah. Președintele DONALD J. TRUMP".
Mehdi Tabatabaei, adjunctul pentru comunicare din cadrul biroului președintelui iranian, a declarat duminică că Iranul va deschide strâmtoarea doar după ce va primi despăgubiri pentru daunele de război, plătite printr-un „nou regim juridic" bazat pe taxe de tranzit. El a adăugat că Trump, cu amenințările sale de a ataca infrastructura civilă a Iranului din cauza închiderii strâmtorii, „a recurs la obscenități și absurdități din pură disperare și furie".
Marjorie Taylor Greene, o fostă aliată fidelă devenită critică a lui Trump, a declarat că toți membrii administrației Trump care pretind că sunt creștini trebuie să „ceară iertare lui Dumnezeu" și să intervină în „nebunia" președintelui. Într-o postare lungă pe X, fosta congresmenă republicană a scris: „Vă cunosc pe toți, pe el și pe voi, și a înnebunit, iar voi sunteți toți complici. Nu apăr Iranul, dar haideți să fim sinceri în legătură cu toate acestea."
Ea a continuat: „Strâmtoarea este închisă pentru că SUA și Israelul au început războiul neprovocat împotriva Iranului, bazându-se pe aceleași minciuni nucleare pe care le spun de decenii, cum că în orice moment Iranul ar dezvolta o armă nucleară. Știți cine are arme nucleare? Israel. Sunt mai mult decât capabili să se apere fără ca SUA să fie nevoite să-și poarte războaiele, să ucidă oameni și copii nevinovați și să plătească pentru asta. Trump care amenință că va bombarda centralele electrice și podurile rănește poporul iranian, chiar oamenii pe care Trump pretindea că îi eliberează."
După ani de loialitate, Greene s-a despărțit de Trump anul trecut, criticând atacurile sale asupra Iranului din iunie anul trecut, considerându-le o retractare a promisiunii sale din campanie de a pune „America pe primul loc" și de a evita războaie externe costisitoare. „Nu este ceea ce am promis poporului american când a votat în mod covârșitor în 2024, știu, am fost acolo mai mult decât majoritatea", a scris Greene duminică. „Asta nu face America din nou măreață, este malefic."
Între timp, liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a declarat că tirada lui Trump seamănă cu cea a „unui nebun dezorientat". El a scris pe X: „Paște fericit, America. În timp ce vă îndreptați spre biserică și sărbătoriți cu prietenii și familia, președintele Statelor Unite dezlănțuie ca un nebun dezorientat pe rețelele de socializare." „Amenință cu posibile crime de război și își înstrăinează aliații. Acesta este el, dar noi nu suntem așa. Țara noastră merită mult mai mult."
Bernie Sanders, un senator american independent, l-a numit pe Trump „periculos și dezechilibrat mintal". El a spus la X: „La o lună după începerea războiului din Iran, aceasta este declarația președintelui Statelor Unite din Duminica Paștelui. Acestea sunt delirurile unui individ periculos și dezechilibrat mintal. Congresul trebuie să acționeze ACUM. Puneți capăt acestui război."
Senatorul Chris Murphy a scris și el pe X: „Dacă aș fi în cabinetul lui Trump, mi-aș petrece Paștele sunând avocați constituționaliști în legătură cu cel de-al 25-lea amendament. Este complet, complet dezordonat. A ucis deja mii de oameni. Va ucide alte mii." Invocarea celui de-al 25-lea amendament l-ar declara pe președinte inapt pentru funcție, permițându-i vicepreședintelui să devină președinte - deși se pare că șansele ca acest lucru să se întâmple sunt mici.
Ro Khanna, un reprezentant democrat, a mai spus că, deși Trump „înjură și amenință cu crime de război", el „dezamăgește" trupele americane din Iran, care rămân sub foc, chiar dacă președintele a susținut că a distrus capacitățile militare ale Iranului. El a declarat pentru emisiunea Meet the Press de la NBC: „Trebuie să punem capăt acestui război acum. Avem nevoie de un armistițiu imediat. Iranul, Israelul și Statele Unite trebuie să înceteze bombardamentele și să ajungă la o soluționare negociată".
Tim Kaine, un senator democrat care face parte din comisia pentru forțe armate, l-a îndemnat pe Trump să „își modereze retorica". De asemenea, într-un interviu acordat emisiunii Meet the Press de pe NBC, Kaine a spus că limbajul lui Trump a fost „jenant și pueril" și a ridicat riscul pentru militarii americani.
Jake Auchincloss, un reprezentant democrat și veteran al Corpului Pușcașilor Marini al SUA, a declarat pentru Fox News Sunday: „Iranul recunoaște că, de fapt, controlul său asupra strâmtorii este chiar mai vital din punct de vedere strategic pentru el decât dezvoltarea unei arme nucleare. Din punct de vedere strategic, acest război a fost un eșec", a adăugat el.
Amenințarea lui Trump de Duminica Paștelui a venit în urma unui atac militar american asupra celui mai mare pod din Iran, joia trecută, care a ucis cel puțin opt persoane și a rănit 95. Podul B1 dintre Teheran și Karaj pare să fi fost lovit de două ori, iar Trump a distribuit o înregistrare video cu urmările atacului. Războiul a ucis peste 3.500 de oameni în regiune, inclusiv peste 1.200 de persoane din Liban care au fost ucise în bombardamentele și ocupația parțială a Israelului, și a strămutat peste 4 milioane de oameni în Iran și Liban.
Conform unei investigații explozive a revistei Time, publicată pe 2 aprilie, Susie Wiles , șefa de cabinet și una dintre cele mai loiale consiliere ale lui Donald Trump, și-a somat personalul să emită un ultimatum șocant: „ Nu-l mai protejați pe președinte de realitate. Fiți mai direcți cu șeful ”.
Cea mai puternică femeie din administrația Trump este îngrijorată în mod deschis. Cercul ei apropiat, spune ea, îi oferă președintelui o perspectivă „ excesiv de roz ” asupra războiului împotriva Iranului. I se spune ce vrea să audă - victorii militare repetate, videoclipuri cu „ succese ” întocmite în fiecare dimineață de către armată - în loc de ceea ce trebuie să știe: opinia publică se prăbușește, prețurile la benzină depășesc 4 dolari pe galon, piețele bursiere scad vertiginos, iar 13 soldați americani au murit deja.
Trump își începe zilele urmărind montaje triumfaliste. El vede acest război ca pe o „ semnătură istorică ” care va elimina amenințarea nucleară iraniană. Între timp, însă, sondajele interne realizate de propriul său sondator, Tony Fabrizio, sunt dezastruoase. Republicanii se confruntă cu consecințe grave în alegerile de la jumătatea mandatului . Protestatarii ies în stradă. Chiar și unii dintre cei mai vocali susținători ai săi încep să critice lipsa unui sfârșit al conflictului și părăsesc mișcarea MAGA.
Două surse de la Casa Albă, citate de Time, confirmă: Wiles este exasperată. Ea le-a cerut colegilor săi să fie „ mai direcți ” în ceea ce privește riscurile politice și economice. Traducere: destule minciuni prin omisiune, destule lingușiri. E timpul să-i spunem președintelui adevărul.
Această revelație este înfiorătoare. Confirmă ceea ce mulți bănuiau: Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, trăiește într-o bulă atent întreținută. Anturajul său filtrează informațiile, selectează imagini și calibrează rapoartele. Tweet-ul viral de la @cginisty, care a acumulat peste 128.000 de vizualizări în doar câteva ore, rezumă perfect situația: „ Două bule. Două realități. Un om care decide ”.
Ironia supremă: femeia de la cârma Casei Albe trebuie să le reamintească tuturor că comandantul-șef trebuie să înfrunte realitatea dacă vrea să ia decizii corecte. Căci, fără informații complete, cum poate cineva să conducă principala putere a lumii în mijlocul războiului?
Afacerea dă deja fiori pe șira spinării la Washington. Unii o văd ca pe o dovadă că Trump a devenit o „ marionetă ” manipulată de propriul său personal. Alții subliniază că el a fost cel care a ales colaboratori subordonați și a concediat vocile disidente, ceea ce este adevărat. Dar un lucru este sigur: războiul din Iran nu mai este doar un conflict militar. A devenit o bombă cu ceas politic care amenință să facă implozie administrația Trump din interior. Și Susie Wiles tocmai a scos problema.
