Descoperire rară într-un oraș antic din Bulgaria. Arheologii cred că au găsit-o pe zeița Artemis

Un fragment de marmură găsit în sud-vestul Bulgariei ar putea aparține unei statui dedicate zeiței Artemis. Descoperirea a fost făcută în situl antic Heraclea Sintica, lângă orașul Petrici, aproape de granița cu Grecia, unul dintre cele mai importante puncte arheologice din regiune.

Piesa găsită reprezintă partea inferioară a unei statui de dimensiuni apropiate de cele naturale. Ea a fost descoperită pe un soclu aflat în fața unui templu dedicat lui Hercule, ceea ce a ridicat inițial întrebarea dacă sculptura ar fi putut avea legătură cu eroul mitologic. Primele observații ale specialiștilor indică însă o altă direcție. Statuia ar fi reprezentată, cel mai probabil, ca o divinitate feminină.

Indiciul din marmură care i-a dus pe cercetători spre Artemis

Ipoteza principală este Artemis, zeița vânătorii în mitologia greacă. Arheologii au ajuns la această variantă după ce au analizat detaliile încălțămintei sculptate în marmură, asemănătoare sandalelor care apar frecvent în reprezentările zeiței.

Atribuirea nu este încă definitivă, dar contextul susține ipoteza. În zona văii Struma exista în Antichitate un cult dedicat lui Artemis, iar Heraclea Sintica era un centru urban important, aflat la intersecția mai multor influențe culturale și religioase.

Cercetătorii iau în calcul și o posibilă legătură cu un cap de marmură descoperit anterior în aceeași zonă. Dacă analizele vor confirma că cele două fragmente provin din aceeași sculptură, descoperirea ar putea deveni una dintre cele mai importante piese asociate cultului lui Artemis din regiune.

Recent, echipa condusă de Ludmil Vagalinski a identificat și o fântână antică neobișnuit de adâncă, de peste patru metri, care încă este explorată.

Heraclea Sintica a fost fondată în secolul al IV-lea î.Hr. de Filip al II-lea al Macedoniei și a fost menționată de autori antici precum Strabon și Titus Livius. Orașul, aflat aproape de râul Struma, a avut un rol important în lumea antică.