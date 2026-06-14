Deputat USR, atac fără precedent la Nicușor Dan: „Idiotul util al PSD și sluga Securistanului”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu lansează un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Parlamentarul îl acuză pe șeful statului că ar încerca să distrugă PNL și că ar acționa sub influența unor structuri din zona serviciilor de informații.

Postarea vine după ce Nicușor Dan a revocat desemnarea lui Eugen Tomac și l-a nominalizat pe liberalul Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern. Decizia a provocat reacții dure în PNL, unde Ilie Bolojan a acuzat o încercare de rupere a partidului, însă atacul lui Emanuel Ungureanu mută conflictul și în interiorul zonei politice care l-a susținut inițial pe Nicușor Dan.

Ungureanu: Nicușor Dan vrea să demoleze PNL

În mesajul publicat pe Facebook, deputatul USR susține că desemnarea lui Adrian Veștea nu ar fi doar o mutare politică, ci parte a unui plan de slăbire a PNL.

„Nicușor Dan vrea să demoleze PNL cu ajutorul Securistanului (SRI - Pahonțu)!”, afirmă Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul merge mai departe și susține că președintele României ar fi „omul sistemului securist”, formulare pe care o leagă de decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea premier.

„Nicușor Dan este în mod clar omul sistemului securist care demolează România bucată cu bucată”, scrie deputatul USR.

Atac la desemnarea lui Veștea: „Unealtă bleagă a SRI”

Emanuel Ungureanu critică și modul în care Nicușor Dan a gestionat episodul Eugen Tomac, susținând că președintele „și-a bătut joc” de acesta înainte de a-l desemna pe Adrian Veștea.

„Nu știm exact când a fost capturat, dar astăzi avem certitudinea că, din ură pură față de Ilie Bolojan, Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier, după ce și-a bătut joc vreo 3 zile de Eugen Tomac, pe Adrian Veștea”, a scris deputatul USR.

Ungureanu îl atacă direct și pe premierul desemnat, pe care îl numește „o unealtă bleagă a SRI”. Deputatul face trimitere la un clip de campanie în care, potrivit afirmațiilor sale, Veștea îl critica dur pe Nicușor Dan.

„Adrian Veștea, o unealtă bleagă a SRI, care, după cum se vede în acest video, ștergea pe jos cu Nicușor Dan într-un clip de campanie obosit”, susține Emanuel Ungureanu.

USR, următoarea țintă? Ungureanu vorbește despre „cozi de topor”

Deputatul USR afirmă că, după PNL, președintele ar putea încerca să producă rupturi și în USR.

„Urmează ca Nicușor Dan să încerce ruperea USR prin alte cozi de topor”, a scris Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu reia în postare una dintre temele sale recurente: influența serviciilor de informații în politică și administrație. Deputatul susține că „securiștii vechi și noi” ar fi distrus democrația și economia țării.

„V-am mai spus, adevărata luptă în România este cu securiștii vechi și noi, ei au făcut praf democrația și au distrus economia țării, ei ne pun în pericol viitorul copiilor noștri”, afirmă parlamentarul USR.

În finalul postării, Ungureanu folosește una dintre cele mai dure formulări la adresa președintelui, despre care spune că ar fi „idiotul util al PSD Grindeanu și sluga Securistanului”.

Desemnarea lui Veștea, punct de explozie politică

Atacul lui Emanuel Ungureanu vine după o succesiune rapidă de evenimente politice. Eugen Tomac, primul premier desemnat de Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan, și-a depus mandatul, în lipsa unei susțineri parlamentare clare pentru un guvern tehnocrat.

Președintele a schimbat apoi strategia și l-a desemnat pe Adrian Veștea, lider liberal cu experiență administrativă, fost primar, fost președinte de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării. Mutarea a fost justificată prin nevoia unei soluții politice, în condițiile în care varianta tehnocrată nu a reușit să coaguleze o majoritate.

Numai că desemnarea lui Veștea a declanșat imediat o criză în PNL. Ilie Bolojan a reclamat faptul că partidul nu a fost consultat și a acuzat o încercare de rupere a liberalilor. Ciprian Ciucu a vorbit despre „complot”, „trădare” și „ingerință”, în timp ce alți lideri liberali au început să transmită mesaje de susținere pentru Adrian Veștea sau să respingă ideea excluderii acestuia din partid.