Dan Motreanu avertizează după desemnarea lui Adrian Veștea: "Astăzi poate fi afectat PNL. Mâine poate fi orice alt partid"

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, critică modul în care a fost făcută desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și susține că decizia riscă să creeze un precedent periculos pentru funcționarea democrației românești. Liberalul afirmă că problema depășește disputa politică de moment și ține de respectarea autonomiei partidelor și a mecanismelor democratice care stau la baza formării majorităților parlamentare.

Mesajul lui Motreanu vine în contextul controverselor generate de numirea lui Adrian Veștea după retragerea lui Eugen Tomac, fără organizarea unei noi runde de consultări politice.

Dan Motreanu: Problema nu este persoana desemnată

Liderul liberal susține că discuția nu trebuie purtată în jurul numelui celui desemnat pentru funcția de premier, ci în jurul procedurii și a principiilor democratice care ar trebui respectate.

„Dincolo de toate celelalte aspecte, există o problemă de principiu care nu poate fi ignorată. Nominalizarea pentru funcția de prim-ministru a unui prim-vicepreședinte de partid, în absența unei consultări reale și prealabile atât cu partidul din care acesta face parte, cât și cu formațiunile politice chemate să susțină viitoarea guvernare, creează un precedent periculos pentru democrația românească.”, susține Dan Motreanu.

Potrivit acestuia, miza nu este legată de identitatea persoanei desemnate și nici de avantajele sau dezavantajele politice ale unui anumit partid.

„Nu este vorba despre persoana desemnată și nici despre partidul care se află astăzi în această situație. Este vorba despre respectarea autonomiei partidelor politice și despre evitarea oricărei aparențe de ingerință în viața lor internă.

În egală măsură, este vorba despre respectarea unui mecanism democratic bazat pe dialog, negociere și echilibru între instituțiile statului și forțele politice reprezentate în Parlament.”, consideră Motreanu.

Critici privind lipsa unui consens politic

În analiza făcută de secretarul general al PNL, desemnarea unui premier ar trebui să fie rezultatul unor negocieri și consultări care să conducă la formarea unei majorități parlamentare solide.

Acesta avertizează că o nominalizare făcută înaintea construirii unui acord politic riscă să afecteze logica reprezentării parlamentare și relația dintre instituțiile statului.

„Atunci când desemnarea premierului devine rezultatul unei decizii unilaterale, luate înaintea construirii unui consens politic și fără o consultare autentică a actorilor implicați, nu este afectat doar rolul partidelor, ci este pusă sub semnul întrebării însăși logica reprezentării parlamentare.

Într-o democrație funcțională, un președinte cu adevărat mediator știe că majoritățile nu se presupun și nu se impun; ele se construiesc prin dialog, negociere și acord politic.”, arată acesta.

Avertisment privind efectele asupra democrației

Dan Motreanu consideră că respectarea regulilor democratice nu se rezumă la exprimarea votului, ci presupune și respectarea procedurilor și a echilibrului dintre instituții.

În opinia sa, orice abatere de la aceste principii poate avea consecințe pe termen lung asupra modului în care funcționează sistemul politic.

„Democrația nu înseamnă doar vot, ci și respectarea procedurilor, a echilibrelor instituționale și a legitimității politice. Slăbirea acestor principii înseamnă, în cele din urmă, o atingere adusă chiar esenței regimului democratic.”, precizează Motreanu.

„Precedentele instituționale nu rămân niciodată izolate”

În finalul mesajului său, liderul liberal avertizează că efectele unei astfel de decizii pot depăși actualul context politic și pot influența pe viitor relația dintre președinte și partidele parlamentare.

„Astăzi poate fi afectat PNL. Mâine poate fi orice alt partid. Precedentele instituționale nu rămân niciodată izolate; ele tind să se transforme în practici și reguli nescrise care, în timp, pot fi folosite împotriva oricui.

Într-o democrație matură, autoritatea nu se afirmă prin impunerea unor decizii, ci prin capacitatea de a construi acorduri, consens și majorități legitime.”, conchide Motreanu.