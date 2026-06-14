Keir Starmer anunță interceptarea unui petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Canalul Mânecii

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că a ordonat duminică forțelor armate ale Regatului Unit să intercepteze un petrolier aparținând așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, care încerca să tranziteze Canalul Mânecii.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Keir Starmer a afirmat că operațiunea s-a desfășurat cu succes și reprezintă o nouă măsură împotriva rețelei maritime utilizate de Moscova pentru transportul petrolului în pofida sancțiunilor occidentale, conform Mediafax.

„Am dispus mai devreme astăzi forțelor noastre armate să intercepteze un petrolier din flota fantomă care încerca să traverseze Canalul Mânecii”, a declarat Starmer.

Premierul britanic a susținut că acțiunea transmite un semnal clar celor care susține Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

„Această operațiune reușită reprezintă încă o lovitură dată Rusiei și le amintește celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, a afirmat Starmer.

Statele occidentale acuză de mai mult timp Rusia că utilizează o „flotă fantomă” formată din petroliere cu proprietari greu de identificat și cu structuri opace de operare pentru a ocoli sancțiunile impuse exporturilor de petrol după invadarea Ucrainei.