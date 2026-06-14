Tomac se agita ca prostul! Adrian Veștea dezvăluie că știa de patru zile despre desemnare. „Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi în Parlament”
Postat la: 14.06.2026 |
Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că va avea același program de guvernare cu cel al premierului demis Ilie Bolojan și spune că va rămâne intransigent.
În ceea ce privește învestirea sa în funcția în care a fost nominalizat, duminică, de către președintele Nicușor Dan, Veștea a spus că Guvernul său va trece și că sunt „calcule făcute” și are asigurări că va avea „peste 240 de voturi în Parlament”.
Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, duminică seară, la Euronews, că va avea același program de guvernare cu cel al premierului interimar Ilie Bolojan, adăugând că va rămâne „intransingent” și că cei care îl cunosc bine știu că acest lucru este adevărat.
„Voi avea același program de guvernare cu Ilie Bolojan. Voi rămâne intransigent”, a afirmat Veștea, adăugând că el crede că guvernul său va trece, întrucât „sunt calcule făcute”. ”Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi în Parlament”, a subliniat Veștea.
Acesta a declarat că este foarte important ca în ședința PNL de luni liberalii să rămână uniți.
Adrian Veștea a mai spus că știa de patru zile că va fi desemnat, dar a precizat că nu a dorit să vorbească despre acest lucru întrucât „a fost o discuție prealabilă, în care președintele a venit cu această propunere.
Liberalii iau în calcul excluderea din partid a lui Adrian Veștea, după ce a fost desemnat premier, fără informarea partidului, au precizat surse liberale. În acest sens, se intenționează convocarea Biroului Politic Național, forul de conducere care poate face propunerea, însă decizia se poate lua doar în Consiliul Național al PNL, deoarece prim-vicepreședinții partidului sunt aleși la Congres.
Conducerea PNL urmează să se reunească pentru a stabili sancționarea prim-vicepreședintelui PNL Adrian Veștea, după ce acesta a fost desemnat premier, de către președintele Nicușor Dan, fără ca partidul să știe și să își dea acordul.
Biroul Politic Național al partidului urmează să se reunească, însă nu poate decide excluderea lui Veștea, ci doar propune acest lucru. Forul decizional care va decide în cazul prim-vicepreședintelui, care este o funcție aleasă la Congresul PNL, este Consiliul Național al PNL.
Potrivit Statutului PNL, Consiliul Național demite prin vot secret, pe orice membru al BEx, ales în Congres, la propunerea președintelui partidului, a BEx sau la propunerea a cel puțin 1/4 din președinții Birourilor Politice Județene, cu acordul BPJ-urilor respective.
Statutul PNL prevede clar că toate candidaturile pentru funcțiile în Guvern și autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de BPN la propunerea BEx, lucru care nu s-a întâmplat în cazul lui Veștea.
Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacționat dur la anunțul președintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunțat în legătură cu această decizie, pe care o consideră „un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL”.
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