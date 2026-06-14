Epidemia de Ebola se agravează în RD Congo: noi cazuri și un bilanț mortal tot mai ridicat

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 21 de noi cazuri. Epidemia a provocat moartea a 149 de persoane în ţară, potrivit datelor oficiale, conform news.ro.

Virusul Ebola, care se transmite prin contact direct şi prin fluide corporale, a cauzat moartea a peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani.

Epidemia actuală a fost declarată pe 15 mai în nord-estul RDC, dar se crede că virusul se răspândea deja în secret de ceva timp.

Nu există niciun vaccin şi niciun tratament aprobat împotriva formei rare a virusului Ebola din specia Bundibugyo, care a provocat epidemia actuală.

OMS şi Centrul African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) au lansat un plan în valoare de 518 milioane de dolari (446 milioane de euro) pentru combaterea epidemiei în următoarele şase luni, punând accentul în special pe consolidarea supravegherii, a testelor de laborator şi a prevenirii infecţiilor.