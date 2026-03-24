China a început să ia o serie de măsuri practice, începând cu realizarea că Statele Unite au făcut din controlul petrolului venezuelean o modalitate de a stopa prezența chineză în America de Sud și de a perturba calea de neoprit dezvoltare accelerată. China a luat măsuri care vizează direct orizontul Imperiului American, deoarece agresiunea asupra Venezuelei este o declarație de război asupra proiectului mondial multipolar și BRICS.

La câteva ore după răspândirea răpirii preşedintelui Nicholas Maduro, preşedintele Xi Jinping a convocat o şedinţă de urgenţă a Biroului politic permanent al Partidului Comunist, care a durat exact 120 de minute. Nu au fost emise declarații oficiale, nu s-au făcut amenințări diplomatice; în schimb tăcerea dinaintea furtunii a prevalat, când întâlnirea a făcut ceea ce strategii chinezi numesc un „răspuns cuprinzător inegalabil”, ca răspuns la agresiunea care vizează partenerii chinezi din emisfera vestică. Venezuela este capul podului chinezesc spre America Latină în interiorul „curții” Statelor Unite.

Prima fază a răspunsului chinez a început la ora 9:15 pe 4 ianuarie, când Banca Chinei a anunțat în liniște suspendarea temporară a tuturor tranzacțiilor în dolari americani cu companii afiliate sectorului de apărare al SUA. Companii precum Boeing, Lockhead Martin, Raytheon și General Dynamics s-au trezit la știrea că au înghețat toate relațiile lor cu China fără avertisment prealabil.

La ora 11:43, în aceeași zi, „Compania Guvernului Chinei Power Grid”, care operează cea mai mare rețea de electricitate din lume, a anunțat o revizuire tehnică completă a tuturor contractelor sale cu furnizorii americani de echipamente electrice, într-un pas care înseamnă practic începerea deconectării Chinei cu tehnologia americană.

La ora 14:17 p.m., „China National Oil Corporation”, cea mai mare companie petrolieră din lume, a anunțat o restructurare strategică a rutelor sale de aprovizionare globale. Aceasta a reprezentat reactivarea „armei energetice”, prin anularea contractelor de aprovizionare cu petrol către rafinăriile americane în valoare de 47 miliarde de dolari anual.

Petrolul care se îndrepta spre coasta de est a SUA a fost redirecționat către India, Brazilia, Africa de Sud și alți parteneri din sudul global. Acest lucru a dus la o creștere de 23% a prețurilor petrolului într-o singură sesiune de tranzacționare. Dar mai important, mesajul strategic este clar: China este capabilă să sugrume SUA fără să tragă un singur glonț. Într-un alt pas, China Ocean Shipping Company, care controlează aproximativ 40% din capacitatea mondială de transport maritim, a implementat ceea ce a numit „îmbunătățirea rutelor operaționale”.

Ca urmare, navele chinezești au început să evite porturile americane precum Long Beach, Los Angeles, New York și Miami. Aceste porturi, care se bazează în primul rând pe logistica maritimă chineză pentru a-și menține lanțurile de aprovizionare, s-au trezit brusc fără 35% din mișcarea obișnuită a containerelor. A fost un adevărat dezastru pentru marile companii precum Walmart, Amazon și Target, care se bazează pe navele chinezești să importe bunuri fabricate în China în porturile americane, când lanțurile lor de aprovizionare s-au prăbușit parțial în câteva ore.

Ceea ce a atras cel mai mult atenția în aceste măsuri a fost sincronul lor, care a avut un impact serial care a dublat masiv impactul economic. Nu a fost o accelerație treptată, ci un șoc sistemic conceput să perturbe capacitatea Americii de a răspunde.

Încă nu se terminase după ce guvernul SUA a absorbit lovitura, până când China a implementat un nou pachet de acțiuni: Împachetarea Sudului Global. La ora 4:22 pe 4 ianuarie, ministrul chinez de externe Wang Yi a oferit Braziliei, Indiei, Africii de Sud, Iranului, Turciei și Indoneziei, împreună cu alte 23 de țări, termeni comerciale preferențiale imediate pentru orice țară care se angajează public să nu recunoască niciun guvern venezuelean care vine la putere cu sprijin sau intervenție americană.

În mai puțin de 24 de ore, 19 țări au fost de acord cu propunerea, Brazilia fiind prima, urmată de India, Africa de Sud și Mexic. Astfel, practic întruchipează conceptul de „univers multipolar”. " China a reușit să formeze imediat o coaliție anti-SUA, folosind o armă de stimul economic.

„Atingerea finală” a venit pe 5 ianuarie, când Beijingul a întors arma financiară. Sistemul de plăți transfrontaliere chinezesc ar fi anunțat că își extinde capacitatea operațională pentru a acomoda orice tranzacție internațională pe care sistemul Swift controlat de Washington dorește să o evite. Acest lucru înseamnă că China a pus în mâinile lumii o alternativă completă și eficientă la sistemul financiar occidental. Orice țară, companie sau bancă care vrea să facă afaceri fără a se baza pe structura financiară americană poate folosi sistemul chinezesc, care este cu 97% mai ieftin și mai rapid.

Răspunsul a fost imediat și măturator: În primele 48 de ore de funcționare au fost procesate tranzacții în valoare de 89 miliarde de dolari, iar băncile centrale din 34 de țări au deschis conturi de operare în sistemul chinez, accelerând procesul de retragere a dolarului dintr-una dintre cele mai importante surse de finanțare americane.

Pe frontul tehnic, China, care controlează 60% din producția mondială de metale rare, vitale pentru fabricarea semiconductorilor și componentelor electronice, a anunțat restricții temporare la exportul acestor metale către orice țară care a susținut răpirea președintelui Nicholas Maduro. Decizia a stârnit o mare îngrijorare pentru giganții tehnologici americani precum Apple, Microsoft, Google și Intel, care se bazează pe lanțurile de aprovizionare chinezești pentru componentele esențiale, întrucât sistemele lor de producție sunt amenințate să se prăbușească în câteva săptămâni Fiecare mișcare chinezească este o lovitură directă în inima economică a imperiului american.

Autor: Kurt Grouch

Academician și cercetător german, doctorand la Universitatea din Nürnberg și MBA din Madrid, profesor și lector la universitățile europene și internaționale. Specialist în cultură, comunicare și industrii creative, fondator al mai multor centre și instituții culturale, vicepreședinte al „Chinei” și ambasador al Universității chineze Menzhou.