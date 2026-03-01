Răsturnarea Regimului Islamic de la Teheran e incertă
Postat la: 01.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ca și în cazul răpirii lui Maduro, americanii au avut măcar un ofițer iranian de rang înalt care l-a trădat pe Ali Khamenei.
Bineînțeles, asta nu explică deloc de ce ”inamicul nr. 1” al lui Netanyahu a preferat să rămână în Teheran, într-o clădire guvernamentală expusă bombardamentelor. Cel mai probabil a existat o gașcă întreagă de trădători în proximitatea ayatollahului. De unde se vede că Mossad și CIA au lucrat, din nou, mult peste așteptările unor ofițeri de informații iranieni încă loiali liderului Khamenei.
Demonstrațiile de stradă de după asasinat arată că suportul populației pentru regimul islamic de la Teheran se păstrează la cote înalte. Miza lui Trump nu este nici pe departe un război lung, sângeros, de uzură, ci răsturnarea rapidă a regimului. Exact ca în Venezuela, fără victime, fără complicații la Washington, unde democrații (și chiar o parte din fanii MAGA) abia așteaptă să-l tragă la răspundere pe președinte pentru ”aventura” militară neaprobată de Congres.
Deocamdată nu sunt semne că echipa pro-occidentală de la Teheran (sau cea parașutată de trupele lui Trump) vor prelua frâiele puterii. Dimpotrivă, oficialii iranieni spun că s-au pregătit și pentru eventualitatea morții liderului suprem. Și vor continua să lupte cu SUA și Israel, așa cum cer și oamenii ieșiți în stradă: ”Vrem răzbunare!”.
Adrian Onciu
-
Activele regimului teocratic al Iranului
Ayatollahul suprem Ali Khamenei a controlat o avere de 200 de miliarde de dolari administrata prin trei piloni principal ...
-
Câte zile va dura acest nou „război" al lui Trump și Netanyahu cu Iranul
De ce Trump? Pentru ca „Wag The Dog". Avem decizia Curții Supreme, la care se adauga dezvaluirile NPR, de zilele t ...
-
Ce se pregătește la Teheran în timp ce americanii și israelienii bombardează Iranul
Cea mai mare problema in lupta cu balaurul este ca atunci cand ii tai un cap in locul sau cresc alte trei capete. Lideru ...
-
Merz învață chineză - cum se zice în Beijing la: "Arbeit macht frei"?
Cancelarul german Merz a fost in viitor: viitorul e deja in China. Nu se mai sta la coada la Washington, ci la Bei ...
-
Ilie de la puscarie, asa i se zice acum!
Romanii is geniali fara nicio indoiala stiu asta si pot dovedi. Am de exemplu cazul Ilie. Dimineata la ora sase niste mi ...
-
Nesfântul Ilie și Primăria Oradea dau înapoi în cazul Premostratens
Așa cum am anunțat, in baza unei hotarari judecatorești vadit nelegale, pentru luni, orele 10, a fost programata evacuar ...
-
Pacifiștii vs Războinicii MAGA
Mulți se intreaba de ce cunoscutul jurnalist Tucker Carlson, imagine emblematica a luptei pentru libertate in pandemie, ...
-
Ce n-a știut SIE să-i spună lui Nicușor Dan
Ciudațeniile lui Donald Trump șterg pe jos cu toate obsesiile popoarelor mici care se cred egale cu cele mari. Pentru no ...
-
Ne-au luat bulgarii "caimacul". Kogalniceanu a rămas de izbeliște - Măi să fie!
Mișcari masive ale aviației militare americane in Bulgaria amplifica tensiunile in jurul negocierilor cu Iranul. Aeropor ...
-
Ce s-ar putea întâmpla dacă AI-ul se dezvoltă prea repede
Un scenariu interesant de la Citrini Research. Este un scenariu negativ care analizeaza ce s-ar putea intampla daca AI-u ...
-
O lume condusă o mie de ani de Putin, Xi Jinging, Bill Gates, Zuckerberg, Soros...
Exista organizații și oameni de știința care cred ca omul este un virus letal pentru planeta și fac propaganda unui stil ...
-
Apucatul de Bolojan poate aprinde mâine la Oradea o scânteie ca la Timișoara în decembrie 1989
La Oradea exista riscul sa fie aprinsa maine scanteia unei revolte similare cu cea declanșata la Timișoara in dec ...
-
Ilie Sărăcie și-a tras propria oligarhie
Lipsa totala de empatie a premierului Ilie Bolojan fata de oamenii simpli, fața de popor a devenit evidenta și este ine ...
-
Deficitul bubuie!
Deficitul de cont curent al Romaniei s-a ridicat, in 2025 la peste 30 miliarde de euro, cu 1,3 miliarde de euro mai mult ...
-
Squatters
În dreptul civil exista un termen juridic foarte tehnic, dar foarte vechi, antic chiar, care desemneaza dobandirea ...
-
Un secret teribil: cine este în spatele AUR?
AUR-ul este intr-un plin proces de purificare. Claudiu Tarziu perceput ca legionaroid a fost silit sa-și ia talpașița și ...
-
Casele de Putere ale lumii: rolul statelor a devenit de tip ''executant'', iar liderii politici au statut de ''marionete''!
Marea problema, in general, a cetațenilor informați ai lumii, este ca, in ultimii ani, deși se straduiesc și fac efortur ...
-
Evaluarea noului ambasador al României la Washington
Numele lui Cornel Feruța, reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite, este tot mai vehic ...
-
Talentatul domn Rubio și marea resetare occidentală
Marii barbați adevarați din fruntea Americii l-au trimis pe cel mai mic dintre ei sa repare ce-au distrus cu nesaț, in p ...
-
Despre ONG-urile care nu tin loc de Energie!
Superb! Mai e putin si pot cere si anularea legilor fizicii? Daca te-ai format in Societatea Civila (nu stiu de ce unii ...
-
Stau în fața ta și strig!
Trezește-te, popor roman, acum și astazi și nu te increde in cei ce te conduc! Caci ei sunt doar trista și schiloada IN ...
-
Învață-ne pre noi îndreptările Tale
Exista revoluții tacute, care se fac prin conservatori. Cand imperiile și civilizațiile cad, haosul inițial este combatu ...
-
Câteva răspunsuri la câteva "de ce-uri"
1. De ce discursul lui Marco Rubio de la Munchen a fost unul bun? - "Vom fi mereu un copil al Europei".- Pentru ca dupa ...
-
Să revenim la economia real liberală, altfel ne ducem în cap!
Premierul Romaniei evita cuvantul „criza economica". Înțeleg de ce. Oficial, doua trimestre consecutive de s ...
-
Și, totuși, Temu livrează în România prin Ungaria, ocolind taxa impusă de Bolojan
Sunt induioșatori oamenii care cred ca au facut o mare descoperire și insista sa demonstreze ca nu sunt neaparat foarte ...
-
Locul României e pe taburetul cu trei picioare la colțul din fund al mesei
Liderii UEropeni, alaturi de 400 de șefi de corporații din Germania, Franța, Italia, Belgia și Olanda, discuta despre fe ...
-
De ce a fost sacrificată România pentru a procesa pământurile rare ale SUA
Romania a semnat pe 4 februarie la Washington Memorandumul de Înțelegere pentru Securizarea Lanțurilor de Aprovizi ...
-
Dan Puric pentru români în vremuri de restriște: Aminte că se pogoară din Neam dacic de Sfinți!
Maestrul Sufletului romanesc nu sufera de viciul fundamental al așa-zisului intelectual roman. Nu este un deștept care a ...
-
Cum ne-am procopsit cu cea mai mare sursă de poluare din lume
Pe 4 februarie a avut loc la Washington Prima Reuniune Ministeriala dedicata Mineralelor Critice (Inaugural Critical Min ...
-
Ponta ce-a pohtit!
Doua stiri bantuie netul. Prima vehiculeaza schimbarea premierului Bolojan cu Victor Ponta. Interesant. O varianta pe ca ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu