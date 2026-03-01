Răsturnarea Regimului Islamic de la Teheran e incertă

Ca și în cazul răpirii lui Maduro, americanii au avut măcar un ofițer iranian de rang înalt care l-a trădat pe Ali Khamenei.

Bineînțeles, asta nu explică deloc de ce ”inamicul nr. 1” al lui Netanyahu a preferat să rămână în Teheran, într-o clădire guvernamentală expusă bombardamentelor. Cel mai probabil a existat o gașcă întreagă de trădători în proximitatea ayatollahului. De unde se vede că Mossad și CIA au lucrat, din nou, mult peste așteptările unor ofițeri de informații iranieni încă loiali liderului Khamenei.

Demonstrațiile de stradă de după asasinat arată că suportul populației pentru regimul islamic de la Teheran se păstrează la cote înalte. Miza lui Trump nu este nici pe departe un război lung, sângeros, de uzură, ci răsturnarea rapidă a regimului. Exact ca în Venezuela, fără victime, fără complicații la Washington, unde democrații (și chiar o parte din fanii MAGA) abia așteaptă să-l tragă la răspundere pe președinte pentru ”aventura” militară neaprobată de Congres.

Deocamdată nu sunt semne că echipa pro-occidentală de la Teheran (sau cea parașutată de trupele lui Trump) vor prelua frâiele puterii. Dimpotrivă, oficialii iranieni spun că s-au pregătit și pentru eventualitatea morții liderului suprem. Și vor continua să lupte cu SUA și Israel, așa cum cer și oamenii ieșiți în stradă: ”Vrem răzbunare!”.

