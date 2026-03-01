Va fi bine, vivat Pax Americana!
Postat la: 01.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Parerea mea e ca nu va dura agitatia asta. In conditii normale, la mica intelegere. Nu așa arată Razboiul Sfarsitului Lumii. Daca va fi vreoadata asa ceva va fi cu China. Care are deja flota de trei ori cat SUA, dar are nevoie ca sa castige de un raport de zece la unu. In cativa ani poate va reusi asta. Dar deocamdata Trump le taie accesul la energie, petrol, intai cu Venezueala de unde China lua o parte si acum cu Iran. Ramane doar Rusia ca principala sursa. Insuficient.
Nimeni nu are interesul sa dureze "comicaria" cu Iranul. Pana una alta totul se rezuma la drone si rachete aruncate la peste 1000 de km. Care nici alea nu sunt nesfarsite, la un moment dat rezervele se consuma. Donald Trump are alegeri foarte importante in noiembrie pentru Congres, așa-numitele "midterms" (de la jumătatea mandatului). Și, culmea e că - dacă te uiti pe retele de socializare - după atacul asupra Iranului au început să-l îndrăgească aceia cu orientare democrată. Chiar și neo-marxistii și neo-progresistii au lăsat-o mai moale cu "urangutanul portocaliu". Fix asta vrea și Trump și gașca din jurul lui. Rezbelul comandat de Netanyahu si presat la pompa de petrol de Mohammad bin Salman Al Saud pică pe electoratul necesar in "midterms" așa că Trump nu adună numai petrodolari și technodolari (1,4 miliarde de dolari în plus numai de cand e presedinte, bașca familia și apropiatii), ci și "democrați" cu drept de vot. Unde mai pui că i-a răsărit în minte un al treilea mandat, tranzitoriu spre o "prosperă" AI-crație!
Va iesi cat de curand sa spuna - in stilul caracteristic - ca "a invins si ca a pus iranienii cei rai cu botu' pe labe", l-au ucis pe ayatollah si gata. Israelul a decretat mobilizare generala, 70000 de oameni, dar multi tineri "s-au uschit", că fug de armata. Iranul are 93 de milioane de locuitori si armata de vreo 2 milioane. O buna parte din rezervele de bombardament ale SUA sunt golite din cauza de Ucraina. In Teheran locuiesc foarte multi evrei, este al doilea oras dupa Tel Aviv ca marime cu evrei. Noul ayatollah de la iranieni, candidatul care ar putea lua conducerea, este descris peste tot ca un tip extraordinar. Si inteligent si cu poezia, un fel de "Omar Khayam" al Shariei.
Sigur că se vor negocia și niste lucruri pe sub masă. China pierde cel mai mult la faza asta cu inchiderea traficului de petrol, inchiderii stramtorii Urmuz. Plus Emiratele. Vor creste preturile o vreme si gata. Alles bulles pupat Piata Endependintii. Desigur, toate astea de mai sus numai si numai daca Iranul nu are pitita pe undeva o atomica cu care sa rada Tel Avivul. Insa replica care ar veni ar fi de WW3. Israelul are sute de focoase nucleare pot arde toata planeta. Nu cred in scenarii catastrofice. Dar, e posibil ca sa asistăm si la un asediu de lunga durata, repet, numai daca vor iranienii. Pentru că Trump vrea sigur, pentru "midterms", iar pe Netanyahu il "coafeaza" treaba ca nu i se accepta neam gratierea daca pică "la pace"!
George Roncea
