Polonia se pregătește de un război cu Rusia sau cu Ucraina? Sute de mii de cetățeni sunt obligați să efectueze un stagiu militar de 90 de zile

În Polonia se derulează, până la sfârșitul lunii aprilie, un program de calificare militară, pe care urmează să îl parcurgă aproximativ 250.000 de oameni. Printre cei chemați se numără și bărbați care au fost găsiți temporar inapți pentru serviciul militar în ultimii doi ani şi a căror stare de sănătate va fi reevaluată.

Pregătirea militară poate dura până la 90 de zile, iar neprezentarea se pedepsește cu închisoare sau amendă. În perioada de participare la exerciții militare, rezerviștii polonezi primesc o soldă de aproximativ 25 euro pe zi. Legea de apărare a patriei susține întărirea forțelor militare de rezervă poloneze, pe fondul agresiunii ruse din Ucraina. Polonia dorește să dispună de 250.000 de militari profesioniști, 50.000 de membri ai forțelor de apărare teritorială, un corp paramilitar tot în subordinea Ministerului Apărării, plus o forță formată din rezerviști.

Dacă Ucraina va fi învinsă, Rusia ar putea ataca Polonia, a declarat ministrul Apărării și vicepremierul țării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Oficialul a fost întrebat dacă el consideră posibilă o înfrângere militară a Ucrainei în faţa Rusiei şi o invadare ulterioară a Poloniei. „Mă aştept la orice scenariu şi le iau în serios pe cele mai rele. Aceasta este sarcina unui ministru al Apărării în situaţia în care ne regăsim astăzi", a răspuns Kosiniak-Kamysz în cadrul unui interviu, adăugând că nu spune aceste cuvinte „din senin", ci după ce le-a cântărit cu atenție.

Ministerul polonez al Apărării a început să facă paşi concreţi pentru a se pregăti pentru ameninţarea despre care a vorbit, examinând inclusiv lacunele în aprovizionarea armatei cu echipamente militare, a mai punctat oficialul. Deşi achiziţiile de armament pe scară extinsă sunt foarte importante, echipamentul individual al fiecărui soldat trebuie tratat cu aceeaşi seriozitate, a subliniat Kosiniak-Kamysz. Ministrul polonez a mai spus totodată că țara sa intenţionează să joace un rol foarte important în apărarea comună a Uniunii Europene.

Ca o a doua varianta, o parte a presei poloneze speculeaza ca in situatia declansarii unei conflagratii cu mult mai mare, care ar putea cuprinde si alte tari europene, atunci Polonia ar putea ataca Ucraina pentru recuperarea teritoriilor care i-au apartinut. O asemenea varianta a fost discutata in presa de la Varsovia in urma cu cateva zile, dar accentul s-a pus pe "numai in cazul dezmembrarii Ucrainei".