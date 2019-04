Regina Elisabeta a II a implineste 93 de ani

La 21 aprilie 2019, regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord implineste 93 de ani.

Conform traditiei, desi ziua de nastere a reginei este 21 aprilie, aniversarea suveranei are loc oficial in cea de-a doua zi de sambata a lunii iunie, cu o parada plina de culoare pe strazile Londrei, cunoscuta drept "Trooping the Colour". Aniversarea Reginei este si ziua nationala a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. In 2019, evenimentul are loc in ziua de 8 iunie.

Regina Elisabeta a II-a (Elizabeth Alexandra Mary de Winsdor) s-a nascut la 21 aprilie 1926, la Londra, fiind fiica printului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea, cel de-al doilea fiu al regelui George al V-lea si al reginei Mary, si a Elisabetei Bowes-Lion, ducesa de York. Regina Elisabeta a II-a este seful Casei de Windsor, Casa Regala a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Regele George al V-lea a schimbat, printr-o proclamatie regala, la 17 iulie 1917, numele german al dinastiei Saxa-Coburg si Gotha cu cel de Windsor, in contextul creat de Primul Razboi Mondial.

Atat printesa Elisabeta, cat si sora sa mai mica, printesa Margareta (1930-2002), au studiat acasa, sub supravegherea Reginei Mama (1900-2002) si a guvernantei, potrivit www.royal.uk. Cursurile scolare cuprindeau franceza, matematica, istoria, dar si lectii de dans, muzica si arta, echitatie.

In 1936, cursul vietii printesei Elisabeta avea sa se schimbe odata cu moartea suveranului George al V-lea, bunicul sau. In decembrie 1936, dupa abdicarea fratelui sau, Eduard al VIII-lea, ducele Albert de York a fost proclamat rege, sub numele de George al VI-lea. Dupa ce tatal sau a urcat pe tron, printesa Elisabeta a devenit mostenitoare a tronului, avand titlul de Alteta Sa Regala Printesa Elisabeta. In momentul declansarii celui de-Al Doilea Razboi Mondial, cele doua printese au fost trimise la Castelul Windsor.

Numita colonel, sef al Garzii de Grenadieri, de catre tatal sau, Elisabeta si-a facut prima aparitie publica in 1942, inspectand trupele. A inceput sa-si insoteasca parintii in vizitele oficiale pe care acestia le efectuau in tara. In 1945, printesa Elisabeta s-a alaturat Serviciului Teritorial Auxiliar, invatand sa devina un bun sofer si mecanic. Chiar daca munca sa de voluntariat a durat doar cateva luni, aceasta perioada i-a dezvaluit tinerei printese o lume diferita fata de cea regala.

Printesa Elisabeta l-a intalnit pe Philip Mountbatten, fiul printului Andrew al Greciei si stra-stranepot al reginei Victoria, pe cand avea doar 13 ani. Casatoria cu printul Philip Mountbatten, care si-a efectuat serviciul militar in Marina Britanica, a avut loc la 20 noiembrie 1947, la Westminster Abbey din Londra, conform www.royal.uk. Printul Philip a devenit, in urma casatoriei, duce de Edinburgh. Cei doi au patru copii: printul Charles de Wales, mostenitorul tronului (14 noiembrie 1948), printesa Anne (1950), printul Andrew (1960) si printul Edward (1964).

Regele George al VI-lea a murit la 6 februarie 1952, iar Elisabeta a fost proclamata suverana a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, sub numele de Elisabeta a II-a. Incoronarea oficiala a avut loc la Westminster Abbey, la 2 iunie 1953, ceremonia fiind condusa de Geoffrey Fisher, arhiepiscop de Canterbury. Intreaga ceremonie a fost transmisa la radio, insa, pentru prima oara, a fost transmisa si la televizor in intreaga lume. Resedinta principala a monarhilor britanici este Palatul Buckingham din Londra.

In momentul in care principesa Elisabeta a devenit regina, Regatul Unit era, inca, un imperiu impresionant, format din dominioane si dependente. In anii 1950 si 1960, multe dintre aceste posesiuni si-au declarat independenta, Imperiul Britanic devenind ''Commonwealth of Nations''. In 1953, Regina si sotul sau au plecat intr-un turneu care a durat sase luni, in care au vizitat 13 tari. A devenit primul monarh care a vizitat Australia si Noua Zeelanda. In 1957, a facut o vizita de stat in SUA, in cadrul careia s-a adresat Adunarii Generale a ONU, in numele Commonwealth-ului. Totodata, a fost primul monarh care a deschis o sesiune parlamentara, respectiv cea a Parlamentului canadian.

De-a lungul anilor 1970 si 1980, regina Elisabeta a II-a a continuat sa calatoreasca. In 1973, a participat la Conferinta Commonwealth-ului de la Ottawa, Canada si, in 1976, a calatorit in Statele Unite ale Americii. O saptamana mai tarziu, Majestatea Sa se afla in Montreal, Canada, unde a deschis Jocurile Olimpice de Vara. In 1979, suverana a calatorit in Kuweit, Bahrain, Arabia Saudita, Qatar, Emiratele Arabe Unite si Oman, o vizita care a atras atentia si respectul la nivel international. Regina Elisabeta a II-a a intreprins, in 2011, o vizita istorica in Irlanda, fiind prima vizita a unui monarh britanic din 1911.

In 1977, a avut loc Jubileul de Argint, respectiv 25 de ani de la ascensiunea sa pe tron, in 2002 a fost aniversat Jubileul de Aur si in 2012, Jubileul de Diamant, marcand 60 de ani de domnie. A devenit, trei ani mai tarziu, la 9 septembrie 2015, monarhul britanic cu cea mai indelungata domnie, depasind-o pe cea a reginei Victoria (1837-1901), noteaza www.royal.uk. La 6 februarie 2017, regina Elisabeta a II-a a devenit si primul monarh britanic care a sarbatorit jubileul de safir - un eveniment ce a marcat implinirea a 65 de ani de cand a urcat pe tronul Marii Britanii.

Activitatea reginei Elisabeta a II-a, care este un monarh activ si sustinator al indatoririlor regale, de la cele oficiale statale la cele filantropice, a adus in centrul atentiei afirmarea identitatii nationale si unitatea, continuitatea, dar si stabilitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Regina Elisabeta a II-a este guvernatorul suprem al Bisericii Anglicane, conducatorul suprem al fortelor armate, fiind si sursa onorurilor, conferind medalii si ordine. Regina a avut sub patronajul sau peste 600 organizatii caritabile sau cu scop educativ si social. In ultimii ani, regina si-a limitat programul de vizite peste hotare, insa isi indeplineste indatoririle oficiale pe teritoriul Regatului Unit. In decembrie 2016, aceasta a declarat ca isi va reduce implicarea in activitatile organizatiilor si institutiilor de caritate, academice si sportive transferand responsabilitatile catre alti membri ai familiei regale.