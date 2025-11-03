Becali o face harcea-parcea pe Alexandreasca: „În București nu poți să-i păcălești”

Gigi Becali a criticat dur candidatura jurnalistei Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Latifundiarul din Pipera a spus că bucureștenii sunt „prea deștepți pentru a fi păcăliți" și a afirmat că o susține pe Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4.

Omul de afaceri Gigi Becali a lansat un nou atac în exclusivitate pentru România TV, de această dată la adresa jurnalistei Anca Alexandrescu, care candidează independent la Primăria Capitalei.

Deși a recunoscut că o consideră o femeie „puternică și ambițioasă", Becali a afirmat că demersul acesteia este o greșeală și că nu are nicio șansă de a câștiga.

„Fără să atac femei sau pe doamna Alexandrescu, e independentă, plus că la București nu poți să-i păcălești. Poți în Diaspora, că au TikTok, pe ăștia pe la țară, dar în București nu ai cum să-i păcălești", a spus Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a explicat că, în opinia sa, alegătorii din Capitală sunt „mai greu de influențat" și că succesul Ancăi Alexandrescu în alte zone nu poate fi replicat la București.

„Nu are șanse, pentru că dacă avea șanse, dacă l-ar fi ascultat pe Simion lumea, candidatul lui la Primărie de data trecută ar fi luat un procent mai mare. Ca atare, nu îl ascultă în București oamenii pe Simion", a mai spus Becali.

Patronul FCSB a susținut că publicul bucureștean este „mai intelectual și mai greu de manipulat" și că decizia Ancăi Alexandrescu de a intra în cursa pentru Primărie este o chestiune de ambiție personală, nu una politică strategică.

„Dar acum nu are, el nu poate influența, în București sunt oameni mai deștepți, mai intelectuali, altfel. Nu o să țină cont de ceea ce spune Simion. Numai dacă ar fi unii care au 20-30-40 de rude prin străinătate, care stau toată ziua pe TikTok și le zic la rudele din București să voteze așa", a declarat Gigi Becali.

Afirmația sa face trimitere la modul în care votul din Diaspora a influențat unele rezultate la alegerile din 2024, când candidatul Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, în principal datorită sprijinului românilor din afara țării.

„Nici Georgescu nu prea are mare trecere în București. Pentru că oamenii din București nu votează lupi, că el s-a intitulat lup. Oamenii nu votează lupi. Și atunci, vă dați seama că nu are niciun fel de influență el. Georgescu, tot așa, are influență la TikTok, la unii de la țară. Și dacă ar candida Georgescu, nu ar câștiga, poate un 10% maxim", a adăugat Becali.

Gigi Becali a declarat că o admiră pe Anca Alexandrescu pentru determinarea și forța de caracter de care a dat dovadă, dar consideră că intrarea sa în competiția electorală pentru Primăria Capitalei este determinată de „ambiție personală și interese de trust".

„Părerea mea sinceră și personală este că ea urmărește interesele unui trust de presă. Oricine are niște interese politice, numai că candidatura asta este ambiția ei personală. Față de toate lucrurile, e o femeie ambițioasă, și dacă nu era o femeie puternică nu ajungea aici singură și cu doi copii. E puternică, e luptătoare, dar, vezi, ambiția asta i-a întunecat puțin mintea și inteligența și face greșeli", a spus Becali.

Latifundiarul a adăugat că decizia Ancăi Alexandrescu nu are susținere reală în București și că electoratul urban va prefera candidați cu experiență administrativă.

„Candidatura, părerea mea, este că e o ambiție personală. Nu o să strângă voturile pe care le așteaptă, pentru că Bucureștiul e altă lume."

Fostul deputat AUR a făcut și o paralelă între campaniile desfășurate în mediul online și comportamentul de vot din Capitală, spunând că Bucureștiul „nu se câștigă cu TikTok".

În opinia lui Gigi Becali, electoratul bucureștean se informează diferit și nu se lasă influențat de mesajele virale promovate pe rețelele sociale.

„În București nu merge cu TikTok. Aici oamenii sunt informați, au alte preocupări. Poți să convingi poate pe cineva din satele mici, din Diaspora, dar în Capitală oamenii sunt altfel. Aici trebuie argumente, nu filmulețe."