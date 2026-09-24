E nebunie: Nicușor Dan spune că nu a mai fost la consult medical de la depunerea jurământului: "Am tot amânat pentru momente mai liniștite!"

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce arată obosit în multe dintre aparițiile sale, după speculațiile despre sănătatea sa, vehiculate tot mai mult după anunțul desemnării premierului Siegfried Mureșan. Șeful statului spune că nu a mai făcut analize medicale de la începutul mandatului său, în mai 2025.

Motivul pentru care Nicușor Dan pare obosit este faptul că declarațiile de presă vin după zile pline de activități, susține șeful statului. „Mă simt foarte bine. Numai că, dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, în special Consilii Europene, de obicei, interacțiunea cu presa este cam după 10-12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete. Și evident că ești obosit la sfârșit", a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu HotNews.ro, publicat joi, 24 septembrie.

Întrebat dacă face analize sau controale medicale regulate, șeful statului a dezvăluit că nu s-a mai îngrijit de propria sănătate de la învestire. „Nu am făcut analize medicale din momentul în care am preluat funcția. Am tot amânat pentru momente mai liniștite", a mai spus președintele Nicușor Dan. Șeful statului susține că, în cele aproape 16 luni de la preluarea funcției, a încercat să îndeplinească promisiunile din campania electorală. „În linii mari, am încercat să mă țin de mandatul pe care oamenii mi l-au dat", a declarat Nicușor Dan.