Sub pretextul războiului cu Iranul, Israelul își extinde teritoriul în Liban și anunță noi cuceriri teritoriale: e vizat sudul Libanului, până la râul Litani
Postat la: 24.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Armata israeliană va ocupa sudul Libanului până la râul Litani, a anunţat marţi ministrul apărării Israel Katz, fiind pentru prima dată când Israelul îşi exprimă clar intenţia de a ocupa porţiuni de teritoriu care reprezintă aproape o zecime din Liban.
Katz ameninţase anterior guvernul libanez că va pierde teritoriu, dacă nu dezarmează Hezbollah, gruparea militantă susţinută de Teheran care a atras Libanul în războiul SUA-Israel împotriva Iranului atunci când a tras asupra Israelului, pe 2 martie.
Marţi, Katz a declarat într-o întâlnire cu şeful Statului Major al armatei că armata va „controla podurile rămase şi zona de securitate până la Litani" şi că în acest fel creează o „zonă tampon defensivă".
Râul Litani se varsă în Marea Mediterană la aproximativ 30 km nord de graniţa israeliană cu Libanul.
Armata a distrus cinci poduri peste râu începând cu 13 martie şi a accelerat demolarea caselor din satele libaneze situate în apropierea graniţei cu Israelul, ca parte a unei campanii despre care Israelul afirmă că vizează Hezbollah şi nu civilii libanezi.
Conform dreptului internaţional, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra caselor şi podurilor, sunt, în general, interzise.
Armata israeliană a refuzat să comenteze declaraţiile ministrului apărării. Armata declarase anterior că trupele terestre efectează raiduri limitate şi ţintite în apropierea frontierei cu Israelul.
Katz a spus că nu pot exista locuinţe sau rezidenţi în zonele din sudul Libanului unde există „terorism", într-o referire aparentă la Hezbollah, ai cărui luptători au continuat să lanseze zilnic atacuri cu rachete şi drone asupra teritoriului israelian şi să se lupte cu trupele israeliene în satele din sudul Libanului.
Katz a mai spus că soldaţii israelieni fac manevre în Liban pentru a stabili o „linie defensivă avansată", luptându-se cu militanţii Hezbollah şi distrugând infrastructura folosită de grup, inclusiv locuinţe care, potrivit lui, funcţionează ca „avanposturi teroriste".
Pentru a doua oară în această săptămână, el a spus că abordarea este similară cu cea adoptată de armată în Gaza, „curăţând" şi demolând clădiri lângă graniţă „pentru a crea o zonă tampon defensivă şi a îndepărta ameninţarea de comunităţi".
Luni, influentul ministru de finanţe Bezalel Smotrich a declarat că Israelul ar trebui să anexeze sudul Libanului până la râul Litani.
Atacurile Israelului asupra Libanului au provocat distrugeri pe scară largă în sudul ţării şi în anumite părţi ale capitalei, Beirut, şi au ucis peste 1.000 de persoane.
Peste un milion de oameni au fost forţaţi să-şi părăsească locuinţele. Şeful departamentului pentru drepturile omului al Naţiunilor Unite a criticat acţiunile Israelului, în special utilizarea ordinelor de evacuare pe scară largă.
Printre cei ucişi se numără aproape 120 de copii, 80 de femei şi 40 de membri ai personalului medical, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban, care nu face distincţie între civili şi militanţi.
Doi soldaţi israelieni au fost ucişi în luptele din Liban.
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că Washingtonul şi Teheranul ar putea ajunge în curând la un acord pentru încetarea războiului, în urma a ceea ce el a descris ca fiind discuţii între oficiali americani şi iranieni. Iranul a negat că ar fi avut loc vreo negociere cu SUA. Nu este clar dacă un armistiţiu în Liban ar face parte dintr-un eventual acord privind încetarea războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul.
Gărzile Revoluţiei Islamice din Iran, armata ideologică a regimului, au afirmat marţi, în cea de-a 25-a zi de război din Orientul Mijlociu, că atacuri „puternice" cu rachete şi drone vor viza Israelul dacă acesta va continua „crimele împotriva civililor din Liban şi Palestina".
„Avertizăm armata criminală a regimului (israelian, n.r.) că, dacă crimele împotriva civililor din Liban şi Palestina vor continua", forţele israeliene „vor fi ţinta unor lovituri puternice cu rachete şi drone", au declarat într-un comunicat Gărzile, în momentul în care Israelul îşi intensifică în special atacurile în Liban împotriva Hezbollahului, grupul armat aliat cu Teheranul.
Libanul a retras acreditarea ambasadorului Iranului, numit recent la Beirut, şi i-a acordat termen până duminică să părăsească ţara, a anunţat marţi Ministerul Afacerilor Externe libanez.
Această măsură vine după ce Beirutul a acuzat Gărzile Revoluţiei din Iran că sunt cele care dirijează operaţiunile Hezbollah din Liban împotriva Israelului. De asemenea, Beirutul a anunţat că va interzice acţiunile acestora pe teritoriul libanez.
Ministerul a precizat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri iranian şi l-a informat despre decizia autorităţilor de a-l „considera persona non grata" pe ambasadorul Mohammad Reza Raeuf Sheibani, numit în februarie în această funcţie.
