Meteorologii ANM au emis coduri galbene de vreme rea în București și în mare parte din țară: Vom avea furtuni puternice, vijelii și descărcări electrice

Meteorologii ANM au emis două coduri galbene pentru zilele de joi și vineri și avertizează că în București și în mare parte din țară vom avea parte de vreme rea. În special în ziua de joi vom avea parte de furtuni pe arii extinse, cu vijelii și descărcări electrice. Pentru vineri vremea se mai îndreaptă, dar tot va ploua în mai multe zone din țară.

Cod Galben de furtuni în intervalul 4 iunie, ora 10 - 4 iunie, ora 23

În Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Potrivit meteorologilor, în intervalul avertizat vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, este posibilă grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Pentru Capitală, prognoza specială arată că vremea va fi în general instabilă în intervalul 04 iunie, ora 09:00 - 23:00. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, vor fi averse ce pot cumula 15-20 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii cu viteze de 50-70 km/h și posibil grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 25-26 de grade.

Cod galben de furtuni în intervalul 5 iunie, ora 12 - 5 iunie, ora 23

În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce seva manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Cod galben de vreme rea în București

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru o zi cu vreme instabilă. ANM anunță ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, în timp ce vineri vremea se va ameliora, iar temperaturile vor urca din nou spre 28 de grade.

Joi, vremea va fi în general instabilă. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, ploi torențiale (15...25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină.

Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade.

Vineri, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 grade. Joi, între orele 10 - 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod galben pentru instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.

Vineri, în același interval orar, municipiul București nu se va afla sub incidența mesajelor de vreme severă.