Gigi Becali a dezvăluit ce are de gând cu FCSB: "O s-o vând, că nu sunt idiot să o las moștenire"
Postat la: 04.06.2026 |
FCSB a reușit să obțină calificarea în preliminariile UEFA Conference League, după ce a câștigat „finala barajului" cu Dinamo, scor 1-1 (2-1 după prelungiri).
Gigi Becali s-a declarat mulțumit de rezultat, considerând că echipa și-a asigurat venituri importante și continuarea parcursului european, într-un context în care clubul își consolidează prezența constantă în competițiile continentale.
Patronul FCSB a vorbit însă și despre planurile sale pe termen lung, susținând că își dorește să transforme clubul într-un brand major pe piața fotbalului european, cu o valoare de un miliard de euro, pe care intenționează să o încaseze în viitor.
„Mi-am propus să fac echipă tare. Și mi-am propus să câștig! O s-o vând, că nu sunt idiot să las moștenire o echipă de fotbal. Eu nu mi-am propus să dau banii și averea familiei mele și a nepoților și a copiilor la FCSB. Nu mi-am propus asta! Mi-am propus să fac echipă tare. Și mi-am propus să câștig!
Adică eu vreau peste 15 ani, 20 de ani, când eu o s-o vând, că nu sunt idiot să las moștenire o echipă de fotbal, adică să las o gaură neagră moștenire, vreau să iau și eu un miliard.
Peste 20 de ani, când o vând, o să am eu 90 de ani", a spus Gigi Becali (67 de ani) la Fanatik.
Acesta a continuat în același ton, vorbind despre modul în care vede managementul financiar în fotbal și riscurile investițiilor necontrolate.
„La fotbal este o chestiune care, dacă nu ești chibzuit și n-ai inteligență să lucrezi bine, vii în cap și te lovește mașina. Și te duci în faliment, așa cum s-au dus toți, toți, toți, toți. Nu aducem bani de la noi de acasă în fiecare zi, că dacă aducem de la noi în fiecare zi, vine falimentul", a mai spus Becali.
Patronul FCSB a comentat și situația lui Darius Olaru, aflat în atenția unor cluburi din străinătate, inclusiv din Arabia Saudită.
„La Olaru să vedem... (n.r. E discuția aia să plece în Arabia Saudită?) Da. Au dat ei trei milioane, noi am cerut patru și jumătate. D-aia am cerut patru jumate, ca să dea patru milioane.
Orice jucător de la mine pleacă, eu nu îi țin. Dacă eu îi țin, după aia zic că nu mai vin, că îi țin eu. Orice jucător să își facă viața lui. La mine vin alți jucători, vin și pleacă. Olaru are și el o viață, merită să și-o facă. Banii de pe Olaru îi investesc înapoi", a declarat Gigi Becali.
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