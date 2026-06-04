DIICOT a făcut 30 de percheziții într-un dosar de amploare: Cum ajungeau în România mașini de sute de mii de euro furate din Europa

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat joi, 4 iunie, 30 de percheziții în șase județe și în București într-un dosar care vizează o grupare suspectată că vindea în România autoturisme de lux furate din alte state europene sau obținute prin fraudă, după modificarea datelor de identificare ale acestora.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi acționat în perioada 2024 - iunie 2026 și ar fi urmărit obținerea unor beneficii financiare importante prin comercializarea de autoturisme de lux furate din diferite țări ale Uniunii Europene sau achiziționate în sistem leasing. Acestea ar fi fost transformate în „clone" prin modificarea seriilor de identificare și asocierea lor cu datele unor vehicule similare aflate în circulație legală.

Perchezițiile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Ploiești. Descinderile au avut loc în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Teleorman, Bistrița-Năsăud și în municipiul București.

Cum ar fi acționat gruparea

Anchetatorii susțin că, sub coordonarea liderului grupării, suspecții ar fi achiziționat autoturisme furate sau obținute prin înșelăciune, pe care ulterior le-ar fi introdus pe piața din România folosind documente falsificate.

Conform probatoriului, membrii grupării ar fi utilizat documente originale provenite din Spania și Austria, modificând doar datele înscrise în acestea pentru a crea aparența legalității.

Autoturismele ar fi fost sustrase prin metode precum descuierea electronică, duplicarea cheilor sau atacuri de tip „relay attack". Ulterior, acestea ar fi fost transportate în România sau în state vecine, unde li s-ar fi modificat elementele de identificare și li s-ar fi atribuit serii corespunzătoare unor vehicule similare, înmatriculate legal.

Autoturismele ar fi fost înmatriculate și vândute către cumpărători de bună-credință

Potrivit anchetatorilor, vehiculele astfel modificate ar fi fost prezentate la diferite reprezentanțe ale Registrului Auto Român, unde, pe baza documentelor obținute, ar fi fost înmatriculate.

Ulterior, mașinile ar fi fost scoase la vânzare, în special prin intermediul rețelelor de socializare, și comercializate către cumpărători de bună-credință.

Plata s-ar fi realizat atât în numerar, cât și prin transfer bancar, iar sumele obținute ar fi fost împărțite între membrii grupării. Pentru încasarea banilor ar fi fost folosite frecvent persoane interpuse, din familie sau din cercul apropiat al suspecților.

DIICOT mașini furatePrejudiciu de peste 800.000 de euro

Investigațiile arată că, doar în perioada 2024-2025, gruparea ar fi produs un prejudiciu de peste 800.000 de euro mai multor persoane vătămate.

Audierile au loc la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești.

La acțiune participă polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Prahova, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, polițiști din județele Bistrița-Năsăud, Argeș, Teleorman, Ialomița și Ilfov, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab" Ploiești.

Anchetatorii precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.DIICOT mașini furateDIICOT mașini furate