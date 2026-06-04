A fost descifrat misterul semnalului radio care pulsează la fiecare 81 de minute, apoi dispare complet

În planul Căii Lactee, astronomii au observat un fenomen neobișnuit: un semnal radio care apare la fiecare 18 minute, rămâne activ aproximativ un minut, apoi dispare complet. Ritmul său lent nu putea fi explicat prin obiectele cosmice cunoscute până acum. Pulsarii, stelele neutronice sau magnetarii emit unde radio la intervale mult mai scurte, ceea ce a făcut ca acest fenomen să devină un adevărat mister.

La început, cercetătorii au crezut că este vorba despre un caz izolat. În anii următori însă, au fost descoperite și alte obiecte similare în diferite regiuni ale galaxiei. Aceste surse, denumite tranzitorii radio cu perioadă lungă (LPT), prezentau același tipar: pulsații lente și o origine necunoscută.

Descoperirea care a schimbat perspectiva cercetătorilor

O echipă coordonată de Kovi Rose, de la Universitatea din Sydney, a urmărit unul dintre aceste semnale către centrul galaxiei și a identificat obiectul ASKAP J1745-5051. Acesta emite explozii radio regulate la fiecare 81 de minute.

De această dată, astronomii au observat ceva extrem de important: semnalele radio erau însoțite de emisii periodice de raze X, detectate simultan de două observatoare spațiale diferite.

Observațiile realizate în spectrul optic au permis identificarea exactă a sursei. Este vorba despre un sistem binar alcătuit dintr-o pitică albă și o pitică roșie care orbitează una în jurul celeilalte o dată la 81 de minute, exact aceeași perioadă la care apar și exploziile radio.

Cum se produc exploziile radio și razele X

Cercetătorii cred că mecanismul din spatele fenomenului este acum mult mai clar. Pitica albă, extrem de densă și dotată cu un câmp magnetic foarte puternic, atrage constant materie de la steaua companion.

Materialul capturat este direcționat de câmpul magnetic către suprafața piticii albe, unde se prăbușește cu viteze uriașe. În urma acestui proces, gazul se încălzește la milioane de grade și generează radiații X.

În același timp, câmpurile magnetice ale celor două stele interacționează și produc un șoc electromagnetic. Acest fenomen accelerează particulele și generează exploziile radio caracteristice tranzitoriilor radio cu perioadă lungă.

O posibilă cheie pentru rezolvarea unui mister cosmic

ASKAP J1745-5051 este considerat un obiect deosebit deoarece reunește pentru prima dată toate elementele observate separat la alte LPT-uri. Unele dintre aceste surse misterioase au prezentat doar emisii radio, altele doar raze X, iar altele au indicat existența unei pitice albe sau a unui sistem binar.

Pentru prima dată, toate aceste caracteristici au fost identificate împreună într-un singur sistem, iar perioada orbitală confirmă fiecare detaliu observat. Din acest motiv, astronomii consideră că ASKAP J1745-5051 ar putea deveni modelul de referință pentru înțelegerea întregii categorii de tranzitorii radio cu perioadă lungă.

Specialiștii compară această descoperire cu găsirea cheii unei limbi necunoscute după ce au încercat ani la rând să descifreze doar fragmente izolate. Cele aproximativ zece semnale identificate până în prezent ar putea reprezenta doar o mică parte dintr-o populație mult mai numeroasă de astfel de sisteme.

Cu ajutorul noilor generații de radiotelescoape, cercetătorii speră să descopere sute de astfel de sisteme binare și să confirme că acestea formează o adevărată familie de obiecte cosmice. Rezultatele studiului au fost publicate în revista științifică Nature Astronomy.