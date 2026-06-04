Cum a reușit un celebru film, vechi de aproape 50 de ani, să ghicească perfect lumea în care trăim noi astăzi

Când Steven Spielberg a lansat „Close Encounters of the Third Kind" (Întâlniri de gradul trei) în anul 1977, Hollywood-ul era convins că publicul dorește confruntări spațiale violente și invazii extraterestre distructive. Cu toate acestea, filmul a oferit ceva complet diferit: o viziune profund umană, obsedantă și optimistă despre primul contact cu o inteligență extraterestră.

Astăzi, într-o epocă marcată de dezvăluiri oficiale ale Pentagonului despre OZN-uri, de ascensiunea inteligenței artificiale și de o criză profundă a comunicării umane, această capodoperă SF nu mai este doar un film nostalgic. Ea a devenit o oglindă fidelă a realității noastre sociopolitice.

De la paranoia Războiului Rece la miracolul cunoașterii

În anii '50 și '60, cinematografia SF reflecta anxietățile geopolitice ale vremii. Extraterestrul era aproape întotdeauna un invadator nemilos, o metaforă transparentă pentru amenințarea comunistă sau nucleară.

Spielberg a spart acest tipar. În loc de arme laser și orașe distruse, regizorul a propus o abordare revoluționară:

Frica transformată în uimire: Tensiunea inițială a filmului nu explodează într-un război, ci se dizolvă într-un sentiment pur de fascinație și miracol.

Extraterestrul ca oglindă binevitoare: Vizitatorii din spațiu nu vin să cucerească Pământul, ci să deschidă un canal de dialog. Ei sunt reprezentați ca ființe fragile, superioare moral și tehnologic, gata să ne salveze de propriile noastre limitări.

Paralela cu realitatea actuală: obsesia OZN și declasificarea documentelor oficiale

Unul dintre motivele principale pentru care Întâlniri de gradul trei rezonează atât de puternic în prezent este modul în care anticipează reacția societății moderne în fața inexplicabilului.

Obsesia colectivă și „chemarea" din Devils Tower

În film, oameni obișnuiți precum Roy Neary (jucat remarcabil de Richard Dreyfuss) devin obsesivi după ce sunt martorii unor fenomene luminoase pe cer. Ei încep să sculpteze compulsiv forma monumentului Devils Tower din Wyoming, simțind o atracție telepatică pe care nu o pot explica.

Astăzi, această obsesie este vizibilă pe internet. Comunitățile online analizează obsesiv fiecare pixel al clipurilor video publicate de piloții militari sau declasificate de guverne. Sentimentul că „există ceva dincolo de noi" și că adevărul ne este ascuns nu mai este doar un scenariu de film, ci o dezbatere geopolitică reală.

Secretomania guvernamentală vs. nevoia de adevăr

Filmul surprinde perfect dualitatea statului în fața unui astfel de eveniment: pe de o parte, armata și oamenii de știință creează zone de carantină false și manipulează publicul pentru a ascunde adevărul; pe de altă parte, impulsul uman spre descoperire nu poate fi îngrădit de nicio barieră birocratică.

Muzica lui John Williams: limbajul universal dincolo de cuvinte

Într-o perioadă în care rețelele sociale și polarizarea politică au distrus capacitatea oamenilor de a comunica eficient, Close Encounters oferă o lecție magistrală despre diplomație și conexiune.

Punctul culminant al filmului nu se rezolvă printr-un tratat de pace scris sau prin demonstrații de forță militară, ci prin muzică și lumini. Celebrele cinci note compuse de John Williams devin primul cod de comunicare de succes între cele două specii.

„Muzica nu este doar un element de fundal în film; ea este însăși puntea de legătură. Spielberg ne sugerează că arta, matematica și sensibilitatea sunt limbajele universale ale cosmosului, capabile să vindece fracturile de comunicare pe care limbajul articulat le creează."

Umanismul profund al lui François Truffaut

Un detaliu crucial care oferă filmului greutate academică și emoțională este prezența legendarului regizor francez François Truffaut în rolul omului de știință Claude Lacombe.

Alegerea lui Truffaut - un titan al cinematografiei europene axat pe studiul naturii umane și al copilăriei - nu a fost una întâmplătoare. Personajul său abordează fenomenul extraterestru nu cu răceală militară sau rigiditate matematică, ci cu o imensă blândețe, curiozitate și respect. Prezența sa confirmă că filmul este, în esență, despre umanitate și capacitatea noastră de a ne deschide în fața necunoscutului fără a deveni agresivi.

De ar trebui să revedem filmul astăzi

Close Encounters of the Third Kind rămâne un pilon al culturii pop deoarece refuză cinismul. Într-o industrie cinematografică actuală dominată de scenarii apocaliptice, distopii și anxietate tehnologică, viziunea lui Spielberg din 1977 funcționează ca un antidot terapeutic.

Filmul ne reamintește că, în fața marilor mistere ale universului, cea mai puternică armă a umanității nu este arsenalul militar, ci curiozitatea nativă, dorința de reconciliere și capacitatea de a privi cerul cu ochii plini de speranță, nu de groază.