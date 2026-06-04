Creștere spectaculoasă a bogaților lumii. Cine domină clasamentul milionarilor în 2025

În anul 2025, numărul milionarilor la nivel global și averea totală a acestora au continuat să crească, potrivit unui studiu publicat joi de firma de consultanță Capgemini. Evoluția este pusă pe seama performanțelor piețelor financiare și a scăderii inflației în mai multe economii majore.

Raportul internațional „World Wealth Report" definește persoanele bogate ca fiind cele care dețin active de peste un milion de dolari, excluzând reședința principală. Conform datelor prezentate, în 2025 numărul acestora a crescut cu 7,9%, ajungând la 25,3 milioane de persoane, în creștere cu aproape două milioane față de anul precedent. În același timp, averea cumulată a acestui segment a urcat cu 8,7%, până la 98,3 trilioane de dolari, nivel considerat record.

Capgemini indică piețele de capital drept principalul factor care a susținut creșterea averilor în majoritatea regiunilor analizate, în contextul evoluțiilor din sectorul tehnologic.

"Piețele de capital, sub impulsul câștigurilor legate de inteligența artificială, au fost principalul motor al creării de avere în cinci dintre cele șase regiuni geografice majore examinate", potrivit Capgemini.

În Statele Unite, indicii bursieri au înregistrat creșteri cuprinse între 13% și 20%, susținute de reducerile de dobândă ale Rezervei Federale și de evoluția sectorului tehnologic. În Europa, piețele au fost influențate de companiile din industria apărării și de planurile de investiții publice din unele state, inclusiv Germania, cu evoluții pozitive pe principalele burse: Frankfurt +23,01%, Paris +10,41%, Milano +31,46% și Londra +21,51%.

În Asia-Pacific, creșterea numărului de milionari a fost de 9,4%, susținută de sectorul semiconductorilor, în special în Japonia și China. În America de Nord, numărul acestora a crescut cu 9,1%, Statele Unite înregistrând aproximativ 736.000 de noi milionari, ajungând la un total de 8,7 milioane.

Europa a înregistrat o creștere de 6,5% după scăderea din anul anterior. În această regiune, Luxemburg (+13,5%) și Germania (+11,1%) au consemnat cele mai mari creșteri, în timp ce Franța a înregistrat un avans de 2,7%. Africa (+4,1%) și America Latină (+0,3%) au avut creșteri moderate, iar Orientul Mijlociu a fost singura regiune în scădere (-1,4%), influențată de reducerea prețului petrolului.

Studiul arată că distribuția averii rămâne concentrată la nivel global. Conform datelor, o proporție redusă dintre deținători controlează o parte semnificativă a capitalului. "Averea celor bogați rămâne extrem de concentrată: 1% dintre ei dețin 34,8% din această avere", potricit studiului.

Segmentul persoanelor ultra-bogate, definit ca având active de cel puțin 30 de milioane de dolari, a crescut cu 9,4%, ajungând la aproximativ 250.000 de persoane. Averea cumulată a acestui grup a înregistrat o creștere de 9,7%. Studiul Capgemini a fost realizat pe baza unui eșantion de 6.510 persoane din America, Europa, Asia-Pacific și Orientul Mijlociu.