O fi bine?! Cât plătesc ucrainenii chirie pentru locuințele sociale din Galați

Autoritățile din Galați au decis ca toți cetățenii care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care locuiesc într-un bloc din cartierul social situat pe Drumul de Centură, din municipiu, să plătească o chirie lunară.

Hotărârea Consiliului Local Galați a intrat în vigoare începând de la 1 iunie 2026. Decizia a fost luată cu 21 de voturi „pentru" și trei abțineri, de Consiliul Local al municipiului Galați, reunit în ședință ordinară, scrie Viața Liberă.

Hotărârea CL Galați instituie obligativitatea încheierii unor contracte de închiriere pentru toate situațiile care necesită ocuparea spațiilor de cazare din blocul M11, de către cetățenii ucraineni sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Cu 48 de unități locative individuale, imobilul, situat în campusul social din Micro 17, a fost pus de Primăria Galați, la dispoziția refugiaților ucraineni încă din 27 februarie 2022.

Prețul chiriei lunare datorate pentru ocuparea unei unități individuale de locuit este de: apartament cu o cameră - 444,88 de lei; apartament cu două camere - 713,87 de lei; apartament cu trei camere - 982,86 lei. Potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la nivelul municipiului Galați, doar blocul M11 își va păstra destinația de spațiu de cazare pentru cetățenii ucraineni, până la identificarea unor soluții de relocare a acestora.