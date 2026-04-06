Telegrama lui Marco Rubio - SUA lansează o ofensivă diplomatică la nivel mondial
Postat la: 01.04.2026 |
Statele Unite au ordonat tuturor ambasadelor şi consulatelor din întreaga lume să lanseze campanii coordonate împotriva propagandei străine, susţin reţeaua de socializare X, a lui Elon Musk, ca instrument "inovator" al acestei campanii, în cadrul căreia personalul diplomatic lucrează cu Unitatea de Operaţiuni Psihologice a Pentagonului, potrivit unei telegrame semnate de către secretarul de Stat american Marco Rubio.
În această telegramă semnată luni de către Rubio, pe care cotidianul britanic scrie că a obţinut-o, ambasadele şi consultaele americane sunt îndemnate să coopereze cu Unitate de Operaţiuni Psihologice a armatei americane în lupta împotriva unei dezinformări galopante. În document sunt prezentate o serie de instrucţiuni cu privire la modul în care personalul diplomatic să se opună faţă de ceea ce Deparrtamentul de Stat american cataloghează eforturi străine coordonate menite să submineze interesele americane în străinătate.
Acest ordin intervine în contextul în care Statele Unite şi Israelul poartă Războiul din Iran, al cărui Guvern operează de ani de zile unul dintre cele mai sofisticate şi prolifice aparate de dezinformare de stat din lume, iar operaţiuni de influenţare ale Rusiei şi Chinei continuă să ţintească aliaţi ai Statelor Unite în Europa, Asia şi America Latină. În această telegramă, ambasadele şi consulatele sunt instruite să urmărească cinci mari obiective - şi anume contracararea mesajelor ostile, lărgirea accesului la informaţii, dezvăluirea comportamentului adversarului, promovarea vocilor locale care susţin interesele americane şi promovarea a ceea de departamentul numeşte "spunerea poveştii Americii".
Ambasadelor li se cere să recruteze influenceri locali, universitari şi lideri locali şi străini care să rpsândească mesaje de contra-propagandă, o abordare care are scopul să facă versiunile plătite de către Statele Unite să pară ancorate organic la nivel local şi nu conduse de la centru. "Aceste campanii urmăresc să dea vina pe Statele Unite, să semene discordia între aliaţi, să promoveze viziuni alternative ale lumii, contrare intereselor Americii, şi chiar să submineze interese economice americane şi libertăţi politice", se arată în telegramă.
"Prin folosirea platformelor digitale, presei controlate de stat şi operaţiunilor de influenţare, ele reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite şi alimentează ostilitatea faţă de interesele americane", se arată în document. Este de notat că diplomaţia americană cere în această telegramă birourilor diplomatice să-şi coordoneze activitatea cu "Operaţiunile Psihologice ale Departamentului Războiului", o unitate militară mai cunoscută sub numele de "MISO" - Operaţiuni de Susţinere a Informaţiilor Militare (Military Information Support Operations), fosta "Psyop" din cadrul Pentagonului.
„Nu ne spun". O fostă aliată a lui Trump acuză administrația SUA că ascunde situația reală a victimelor americane în războiul cu Iranul
Președintele Donald Trump ii saluta pe militarii armatei americane dupa un discurs susținut in fața familiilor de milita ...
-
S-a aflat cum ajută Moscova și Beijingul regimul de la Teheran în războiul contra isralo-americanilor
Președintele Volodimir Zelenski a declarat sambata pentru NBC News ca forțele ruse au realizat imagini satelitare ale un ...
-
Chabahar - unghiul mort al planurilor de război în Iran: diversiune sau opțiune reală?
Autor: François Vadrot În timp ce SUA aliniaza peste 50.000 de soldați in Golf și Iranul sufera de douazeci ...
-
Momentul de sinceritate al liderului SUA : Ce a spus Donald Trump despre intervenția în Iran
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Financial Times ca dorește sa „puna mana pe petrolul" din Iran ș ...
-
Panică în Pentagon, după ce un raport scoate la iveală criza rachetelor Tomahawk
Alarma in Pentagon, dupa apariția unui raport care scoate la iveala o problema sensibila: epuizarea accelerata a stocuri ...
-
Scenariul Kharg: planul care ar putea schimba războiul cu Iranul - dar și riscurile unui conflict fără sfârșit
În culisele Pentagonului se contureaza unul dintre cele mai riscante scenarii ale actualei confruntari: o eventual ...
-
E un scandal imens între Trump si Netanyahu. SUA respinge planul Israelului de a răsturna regimul de la Teheran: „De ce naiba aș face asta?!"
Donald Trump a respins categoric planul lui Benjamin Netanyahu de a provoca o revolta populara in Iran, intr-un schimb d ...
-
Iranul a intrerupt o rută cheie de aprovizionare cu gaze a Turciei
Iranul a intrerupt livrarile de gaze catre Turcia in urma atacului israelian asupra zacamantului de gaze South Pars, rel ...
-
Sub pretextul războiului cu Iranul, Israelul își extinde teritoriul în Liban și anunță noi cuceriri teritoriale: e vizat sudul Libanului, până la râul Litani
Armata israeliana va ocupa sudul Libanului pana la raul Litani, a anuntat marti ministrul apararii Israel Katz, fiind pe ...
-
Vladimir Putin sabotează negocierile de pace cu Ucraina în mod deliberat. Are un plan bine pus la punct și îl urmează fără abateri
Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a declarat ca Rusia face in mod deliberat cerințe nerealiste ...
-
Manevre pentru Venezuela: Fără a declara război, China se mișcă, influențează și impune noi recorduri împotriva intereselor SUA
China a inceput sa ia o serie de masuri practice, incepand cu realizarea ca Statele Unite au facut din controlul petrolu ...
-
Cât este de adevărat că Ungaria e „calul troian" al Rusiei în Europa? Țările UE reacționează dur la dezvăluirile Washington Post
Comisia Europeana si-a exprimat luni „profunda ingrijorare" cu privire la informatiile publicate de Washington Pos ...
-
Un diplomat iranian dezvăluie de ce nu cedează Iranul, în ciuda pierderilor din război
Iranul respinge, in aceasta etapa, orice ieșire diplomatica din conflict și iși construiește strategia pe capacitatea de ...
-
Paradoxul războiului din Golf: SUA sunt în război cu Iranul, dar au ridicat sancțiunile pe petrol iranian
SUA au suspendat pentru 30 de zile sancțiunile privind achiziționarea de petrol iranian pe mare, intr-o incercare de a r ...
-
Trump ia în calcul încheierea operațiunii din Iran. S-a încercat lovirea cu rachete balistice a unei baze militare americane aflate la 4.000 de kilometri distanță
Președintele american Donald Trump a declarat ca SUA ia in considerare „incheierea" operațiunii sale militare din ...
-
Liderul suprem al Iranului aruncă bomba: „Nu noi am atacat Turcia și Omanul. Este o înșelătorie menită să creeze diviziuni"
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat ca recentele atacuri atribuite unor ținte din Turcia și Oman nu ...
-
Congresul SUA îi va da peste bot lui Trump: Nu va aprobat cele 200 de miliarde de dolari pentru a continua razboiul din Iran pe care nici nu l-a autorizat (surse)
Surse din presa de la Washington susțin ca legislatorii democrați și unii membri republicani vor pune azi la indoiala ne ...
-
Aurul şi argintul se prăbuşesc pe pieţele globale, pe fondul temerilor legate de războiul din Iran şi inflaţie
Aurul si argintul au inregistrat scaderi puternice joi, pierzand aproximativ 5%, respectiv 10%, intr-un val amplu de van ...
-
Netanyahu recunoaște că vrea petrolul și gazele din Orientul Mijlociu după război: „Să treacă prin Israel"
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat ca este de parere ca ar trebui construite conducte pentru a transporta petr ...
-
Sondaj cu cifre dezastruoase pentru Donald Trump: Atinge un nivel minim, cu puțin timp înainte de alegeri
Rata de aprobare a președintelui SUA, Donald Trump, a atins un nou nivel minim in cel de-al doilea mandat. Este rezultat ...
-
El Pais despre conducerea UE: „Cea mai slabă din ultimele decenii"
Cotidianul spaniol El Pais a publicat un material in care supune criticii conducerea superioara a Uniunii Europene. Potr ...
-
SUA cer demisia președintelui cubanez: „O amenințare neobișnuită și extraordinară"
Administrația Trump solicita demisia președintelui cubanez. Informația care nu a fost confirmata in mod oficial ar fi fo ...
-
Ideologul lui Putin cere oprirea totală a internetului occidental. Rușii au și un internet propriu: "Altă lume nu avem pentru voi!", spune Dughin
Internetul occidental in Rusia ar trebui oprit complet pe tot parcursul verii, pentru ca oamenii sa inceapa sa traiasca ...
-
Ușakov a răspuns într-un limbaj licențios la planul consilierilor lui Macron privind Ucraina: Fuck yourself!
Consilierii președintelui Franței, Emmanuel Bonn și Bertrand Buchwalter, s-au deplasat in februarie la Moscova pentru o ...
-
Israelul face prăpăd în Liban: Aproape 1.000 de morți, cel puțin 107 copii și 66 de femei
Potrivit unei informari oficiale date de Ministerul Sanatații din Liban, peste 850 de persoane au fost ucise in atacuril ...
-
„Vom câștiga mulți bani". Postarea lui Trump despre războiul din Iran, care a provocat consternare în industria petrolului
Președintele Donald Trump a facut recent o declarație care a starnit nemulțumire, in condițiile in care prețurile petrol ...
-
Viktor Orban a decis să le dea ucrainenilor mașinile blindate. A păstrat însă banii și aurul: 'Vă mai așteptăm'
Ungaria a decis sa trimita Ucrainei doua vehicule bancare care au fost confiscate, dar a pastrat cele 40 de milioane de ...
-
Isralo-SUA aruncă "focul iadului" asupra Iranului. Netanyahu și Trump anunță prăpădul: "Fiți atenți la ce se va întâmpla astăzi!"
Armata israeliana a lansat vineri un nou val de atacuri masive asupra capitalei iraniene, Teheranul, unde s-au auzit exp ...
-
Prețul petrolului crește din nou. Petroliere avariate în Strâmtoarea Ormuz după atacuri cu bărci-kamikaze atribuite Iranului
Doua petroliere au fost grav avariate in Stramtoarea Ormuz dupa atacuri atribuite unor ambarcațiuni incarcate cu explozi ...
-
Dosarul Epstein zgudie guvernul de la Londra - Care ar fi fost rolul lui Nigel Farage
Guvernul britanic a publicat miercuri primele documente referitoare la numirea lui Peter Mandelson in functia de ambasad ...
