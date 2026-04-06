Telegrama lui Marco Rubio - SUA lansează o ofensivă diplomatică la nivel mondial

Statele Unite au ordonat tuturor ambasadelor şi consulatelor din întreaga lume să lanseze campanii coordonate împotriva propagandei străine, susţin reţeaua de socializare X, a lui Elon Musk, ca instrument "inovator" al acestei campanii, în cadrul căreia personalul diplomatic lucrează cu Unitatea de Operaţiuni Psihologice a Pentagonului, potrivit unei telegrame semnate de către secretarul de Stat american Marco Rubio.

În această telegramă semnată luni de către Rubio, pe care cotidianul britanic scrie că a obţinut-o, ambasadele şi consultaele americane sunt îndemnate să coopereze cu Unitate de Operaţiuni Psihologice a armatei americane în lupta împotriva unei dezinformări galopante. În document sunt prezentate o serie de instrucţiuni cu privire la modul în care personalul diplomatic să se opună faţă de ceea ce Deparrtamentul de Stat american cataloghează eforturi străine coordonate menite să submineze interesele americane în străinătate.

Acest ordin intervine în contextul în care Statele Unite şi Israelul poartă Războiul din Iran, al cărui Guvern operează de ani de zile unul dintre cele mai sofisticate şi prolifice aparate de dezinformare de stat din lume, iar operaţiuni de influenţare ale Rusiei şi Chinei continuă să ţintească aliaţi ai Statelor Unite în Europa, Asia şi America Latină. În această telegramă, ambasadele şi consulatele sunt instruite să urmărească cinci mari obiective - şi anume contracararea mesajelor ostile, lărgirea accesului la informaţii, dezvăluirea comportamentului adversarului, promovarea vocilor locale care susţin interesele americane şi promovarea a ceea de departamentul numeşte "spunerea poveştii Americii".

Ambasadelor li se cere să recruteze influenceri locali, universitari şi lideri locali şi străini care să rpsândească mesaje de contra-propagandă, o abordare care are scopul să facă versiunile plătite de către Statele Unite să pară ancorate organic la nivel local şi nu conduse de la centru. "Aceste campanii urmăresc să dea vina pe Statele Unite, să semene discordia între aliaţi, să promoveze viziuni alternative ale lumii, contrare intereselor Americii, şi chiar să submineze interese economice americane şi libertăţi politice", se arată în telegramă.

"Prin folosirea platformelor digitale, presei controlate de stat şi operaţiunilor de influenţare, ele reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite şi alimentează ostilitatea faţă de interesele americane", se arată în document. Este de notat că diplomaţia americană cere în această telegramă birourilor diplomatice să-şi coordoneze activitatea cu "Operaţiunile Psihologice ale Departamentului Războiului", o unitate militară mai cunoscută sub numele de "MISO" - Operaţiuni de Susţinere a Informaţiilor Militare (Military Information Support Operations), fosta "Psyop" din cadrul Pentagonului.