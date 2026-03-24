Vladimir Putin sabotează negocierile de pace cu Ucraina în mod deliberat. Are un plan bine pus la punct și îl urmează fără abateri

Postat la: 24.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Vladimir Putin sabotează negocierile de pace cu Ucraina în mod deliberat. Are un plan bine pus la punct și îl urmează fără abateri

Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a declarat că Rusia face în mod deliberat cerințe nerealiste în cadrul negocierilor de pace, în scopul de a destabiliza discuțiile cu Ucraina.

În timpul unei sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU, Andriy Melnyk a declarat că Rusia nu a reușit să își atingă obiectivele în cei patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei și că situația armatei ruse pe linia frontului se deteriorează constant.

Diplomatul ucrainean a adăugat că, în ciuda eșecurilor evidente, Kremlinul continuă să „creeze iluzia invincibilității" și că poziția de negociere a liderului rus se bazează pe „bluf și minciuni". Potrivit lui Melnyk, Putin nu dorește să încheie războiul și folosește negocierile pentru a acorda armatei ruse mai mult timp pentru a cuceri teritoriu ucrainean.

Printre cerințele nejustificate ale Rusiei se numără solicitarea de alegeri prezidențiale în Ucraina, în timp ce Moscova refuză să oprească atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene.

Negocierile directe între Ucraina și Rusia au început în ianuarie 2026, cu Statele Unite acționând ca mediator. Până acum, au avut loc trei runde de consultări, iar o a patra rundă, planificată pentru începutul lunii martie, a fost amânată din cauza escaladării conflictului în Orientul Mijlociu.

De asemenea, weekendul trecut, delegația ucraineană a continuat discuțiile cu partea americană în Statele Unite, concentrându-se pe garanțiile de securitate pe care Statele Unite le vor oferi Ucrainei după încheierea conflictului.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Vladimir Putin sabotează negocierile de pace cu Ucraina în mod deliberat. Are un plan bine pus la punct și îl urmează fără abateri

Postat la: 24.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andriy Melnyk, a declarat că Rusia face în mod deliberat cerințe nerealiste în cadrul negocierilor de pace, în scopul de a destabiliza discuțiile cu Ucraina.

În timpul unei sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU, Andriy Melnyk a declarat că Rusia nu a reușit să își atingă obiectivele în cei patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei și că situația armatei ruse pe linia frontului se deteriorează constant.

Diplomatul ucrainean a adăugat că, în ciuda eșecurilor evidente, Kremlinul continuă să „creeze iluzia invincibilității" și că poziția de negociere a liderului rus se bazează pe „bluf și minciuni". Potrivit lui Melnyk, Putin nu dorește să încheie războiul și folosește negocierile pentru a acorda armatei ruse mai mult timp pentru a cuceri teritoriu ucrainean.

Printre cerințele nejustificate ale Rusiei se numără solicitarea de alegeri prezidențiale în Ucraina, în timp ce Moscova refuză să oprească atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene.

Negocierile directe între Ucraina și Rusia au început în ianuarie 2026, cu Statele Unite acționând ca mediator. Până acum, au avut loc trei runde de consultări, iar o a patra rundă, planificată pentru începutul lunii martie, a fost amânată din cauza escaladării conflictului în Orientul Mijlociu.

De asemenea, weekendul trecut, delegația ucraineană a continuat discuțiile cu partea americană în Statele Unite, concentrându-se pe garanțiile de securitate pe care Statele Unite le vor oferi Ucrainei după încheierea conflictului.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE