Nouă teorie dela Universitatea Oxford: „Tu" din alte universuri paralele ți-ar putea schimba viața fără să știi
Postat la: 14.05.2026 |
Fizicianul Vlatko Vedral, profesor la Universitatea Oxford, Marea Britanie, a conceput o nouă teorie ciudată, care spune că „tu" din alte universuri paralele ți-ar putea schimba viața, fără să știi, în tăcere. Această teorie sugerează că nu tu influențezi realitatea, ci ea te influențează pe tine.
Conform teoriei, atunci când interacționăm cu lumea exterioară, schimbarea crucială este în noi, nu în realitate. Cu toate acestea, rezultatele din realitățile alternative te-ar putea modela în acest univers - dar nu am ști niciodată dacă cele două lumi s-ar fi ciocnit deja, potrivit Popular Mechanics.
Interacționăm cu mediile noastre în fiecare zi. S-ar putea să-ți spargi cana de cafea preferată, să-ți pătezi puloverul preferat sau să mănânci toată înghețata din congelator. Toate acestea dau senzația că ne modelăm fundamental realitatea - dar dacă este de fapt invers?
Împătimiții fizicii cuantice vorbesc adesea despre „efectul de observator" sau despre faptul că obiectele cuantice se află de obicei în mai multe locuri simultan până când le privim. De îndată ce facem o observație, această suprapunere cuantică de a fi peste tot în același timp „se prăbușește" într-o singură locație; un electron sau un foton (o particulă de lumină) este întotdeauna detectat într-o poziție bine definită.
De aici și noțiunea că observatorii afectează și chiar creează realitatea privind-o; totuși, aceasta este o impresie superficială, foarte departe de ceea ce ne spune fizica despre cum este cu adevărat realitatea.
"În adolescență, am avut o trupă rock și odată am avut norocul să fim invitați să cântăm la un concert mare în orașul meu natal. Mi-am dat amplificatorul Marshall la 11, dorind cu adevărat să impresionez publicul cu riff-ul de chitară pe care îl compusesem special pentru acea ocazie", spune fizicianul. Dar nerăbdarea mea de a impresiona publicul a făcut ca o siguranță din amplificator să se ardă. Colegii mei de trupă au continuat să cânte și au finalizat câteva melodii fără mine, în timp ce eu mă întrebam în continuu de ce ajunsesem în acest univers atât de nefericit.
Abia mai târziu, când am învățat fizica cuantică corect, mi-am dat seama că modul în care formulasem chiar acea întrebare era complet greșit. Uimitor, mi-am dat seama că cealaltă realitate - cea în care amplificatorul nu a explodat (și am primit ovații în picioare pentru virtuozitatea mea la chitară) - există și ea și poate afecta în cele din urmă realitatea în care amplificatorul s-a prăbușit.
Cum este posibil așa ceva? Ei bine, să luăm în considerare un scenariu mai simplu decât un concert mare de rock. Imaginați-vă, în schimb, că un foton lovește ochelarii de soare ai cuiva - îl vom numi Bob. După ce interacționează cu suprafața ochelarilor de soare, fotonul se află într-o suprapunere de transmisie și reflectare de lentilă. Asta ne spune fizica cuantică.
Când este transmis, fotonul intră în ochiul lui Bob, generând astfel un impuls nervos care, în cele din urmă, face ca Bob să vadă lumina. Cu toate acestea, atunci când este reflectat, fotonul ricoșează de la Bob și nu generează niciun răspuns neurologic în creierul lui Bob, ceea ce duce la o realitate diferită de prima.
Conform fizicii cuantice, Bob și fotonul sunt înlănțuiți: într-o ramură, fotonul trece prin ochelari și stimulează ceva în creierul lui Bob, în timp ce în cealaltă ramură, fotonul este reflectat, iar Bob rămâne neperturbat. Ambele realități există simultan - deși Bob experimentează conștient doar una.
În prima ramură, Bob „știe" că a văzut fotonul, în timp ce în a doua ramură, „știe" că nu l-a văzut. Relația dintre Bob și foton, desigur, este vechea stare a pisicii lui Schrödinger - sau o stare în care o pisică există, moartă sau vie, în două realități. Fără prea multă exagerare, este corect să spunem că toate experimentele cuantice sunt de fapt doar versiuni mai mult sau mai puțin complicate ale celui al lui Schrödinger.
Bob, cel care vede fotonul, s-ar putea întreba de ce a ajuns în acel univers și nu în cel din care a ricoșat fotonul (la fel cum adolescentul, care eram, mă întrebam de ce mă aflam în universul în care s-a ars amplificatorul). Dar asta nu are nicio relevanță. Situația este de fapt inversă. Fotonul care a intrat în ochiul lui Bob l-a făcut pe Bob să fie acea persoană, diferit de Bob din ramura unde a fost reflectat fotonul.
Observarea fotonului este cea care îl afectează pe Bob, așa că este lipsit de sens ca oricare dintre cei doi să se întrebe de ce nu este celălalt Bob. Atunci când interacționăm cu lumea exterioară, care există într-o multitudine de stări, schimbarea crucială este în noi, nu în lumea exterioară. Cu alte cuvinte, realitatea te afectează pe tine. Dar există mai mult decât atât.
