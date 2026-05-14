Fostul șef Frontex, anchetat pentru complicitate la crime împotriva umanității. Ar fi derulat o "vânătoare de migranți" la granițele UE

Fostul șef al agenției de control al frontierelor a Uniunii Europene (Frontex) este anchetat oficial în Franța sub acuzația de complicitate la crime împotriva umanității. „A ales o politică menită să obstrucționeze, indiferent de cost, în special în vieți omenești, intrarea migranților în UE", se arată în plângerea care stă la baza anchetei.

Francezul Fabrice Leggeri, în vârstă de 58 de ani, a condus Frontex din ianuarie 2015 până în aprilie 2022. În 2024, s-a alăturat partidului francez de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), ca numărul trei pe lista acestuia pentru alegerile europene.

La conducerea agenției, actualul membru al Parlamentului European a fost acuzat în mod regulat că a tolerat respingerile ilegale de migranți, impunându-se ca un apărător al impermeabilității frontierelor europene.

Mai multe asociații îl acuză de complicitate la crime împotriva umanității și tortură pentru că a condus, potrivit avocatului lor, Emmanuel Daoud, o „vânătoare de migranți" în fosta sa funcție.

Declanșarea anchetei este „automată", deoarece camera de instrucție a Curții de Apel din Paris „a ordonat-o", a declarat pentru AFP echipa de apărare a lui Fabrice Leggeri. „Am aflat de decizia Curții de Apel prin intermediul presei și așteptăm să vedem ce va dezvălui ancheta judiciară înainte de a comenta", au adăugat aceștia.

O plângere a fost depusă în 2024 de Liga pentru Drepturile Omului (LDH) și Utopia 56. Cu toate acestea, plângerea a fost considerată inadmisibilă de către Parchetul Național Antiterorist (PNAT), care are competență în ceea ce privește crimele împotriva umanității, și ulterior de către un judecător de instrucție.

Totuși, în martie 2026, camera de instrucție a decis că există motive pentru a investiga faptele, așa cum sunt prezentate în plângerea depusă de LDH, care se constituise parte civilă în proces, a declarat o sursă judiciară pentru AFP.

Fostul șef Frontex ar fi încurajat respingerea ilegală a migranților

Această plângere îl acuză pe Leggeri că i-a încurajat pe agenții săi să faciliteze interceptarea ambarcațiunilor cu migranți de către autoritățile libiene și grecești. De asemenea, fostul oficial este acuzat că „a ales o politică menită să obstrucționeze, indiferent de cost, în special în vieți omenești, intrarea migranților în UE".

Lansarea anchetei „va permite o investigație completă privind complicitatea, sau lipsa acesteia, a Frontex și a directorului său de la acea vreme la crimele comise de paza de coastă greacă și libiană", a reacționat miercuri Emmanuel Daoud, avocatul LDH (Liga pentru Drepturile Omului), amintind că „mii de persoane" au fost împinse înapoi în Libia, expuse la „violuri și torturi".

Aproximativ 82.000 de migranți au murit sau au dispărut din 2014, în principal în Marea Mediterană (34.000), cea mai periculoasă rută de migrație din lume, conform Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM).

Acest număr este o subestimare, potrivit Misiunii ONU de Sprijin în Libia (UNSMIL) și Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului, care într-un raport recent au evidențiat „încălcările grave" suferite de migranții „reținuți arbitrar în centre de detenție oficiale și neoficiale" din Libia.

ONG-urile denunță faptul că mijloacele de supraveghere maritimă ale Frontex au fost înlocuite progresiv cu cele aeriene, pentru a detecta ambarcațiunile mai devreme și pentru a implica paza de coastă libiană în locul pazei de coastă italiene sau malteze.