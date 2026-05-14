Orașul Digital: Bucureștiul va avea zeci de intersecții monitorizate prin inteligența artificială, cu ajutorul a peste 300 de camere video și 1.500 de senzori

Prima etapă a sistemului de semaforizare inteligentă din București a fost demarată. 92 de intersecții și treceri de pietoni urmează să fie controlate de un „sistem complex de inteligență artificială „care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic".

„Studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea primelor 92 de intersecții și treceri de pietoni și amenajarea centrului de comandă au fost votate, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, în ședința de ieri a Consiliului General", a anunțat joi, 14 mai, Primăria Municipiului București pe Facebook.

În prima etapă vor fi modernizate 92 de intersecții și treceri de pietoni. Se vor monta 305 camere și 1.500 de senzori, plus toată tehnologia necesară pentru buna funcționare a sistemului. Perioada de implementare este de 14 luni, inclusiv montarea și punerea în funcțiune, spun reprezentanții PNB.

„A doua etapă se referă la amenajarea centrului de comandă. Se va afla la parterul clădirii unde funcționează Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București. Lucrările vor dura 8 luni", potrivit anunțului primăriei.

În alte două etape vor fi modernizate mai întâi 185 de intersecții și treceri de pietoni, urmate de alte 270.

Intersecțiile modernizate vor fi dotate cu:

senzori magnetometrici în asfalt, dar și pe stâlpi

camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială

automate de dirijare a circulației

butoane și dispozitive acustice pentru pietoni

Semafoarele vor fi sincronizate de un sistem complex de inteligență artificială, care ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic.

„Va ști să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului. Va ajuta la fluidizarea traficului rutier general, va reduce poluarea din oraș și va îmbunătăți transportul în comun", transmite PMB.