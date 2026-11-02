"Șin'pă șine șinșila?!" Marcel Ciolacu și-a anulat nunta cu amanta Sorina Docuz: "Rămânem în probe o perioadă". Decizia vine după scandalul Chinchilla al hainelor de lux
Postat la: 02.11.2026 |
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, în prezent președintele Consiliului Județean Buzău, și-a anulat nunta cu Sorina Docuz, programată pentru finalul lunii noiembrie. Ciolacu a confirmat informația și a oferit o scurtă explicație privind relația celor doi „Rămânem în probe o perioadă", a declarat Ciolacu.
Decizia vine după valul de critici apărut în spațiul public în urma imaginilor de la botezul copilului lui Alfred Simonis, desfășurat în weekend la Timișoara. Mai mulți lideri PSD și partenerele acestora au fost criticați pentru vestimentațiile considerate luxoase. Pe de altă parte, au aparut speculatii in mediul online ca s-a produs un scandal intre cei doi, mai mult ca Ciolacu ar fi devenit suspicios. Sorina, dupa cum a relatat presa de cancan, ar fi campioană la înșelat, iar mai nou la "șinșilat"!
Printre cei vizați s-a numărat și Marcel Ciolacu, după ce Sorina Docuz a apărut purtând o haină de blană de Chinchilla, evaluata pe siteurile de specialitate la peste 12.000 de euro. Ciolacu a declarat cu o nonșalanță taxata in spatiul online de la "nesimtire" la "tupeu maxim" că obiectul vestimentar ar fi "o imitatie" și a fost cumpărat din bazarul din Istanbul cu numai 500 de euro.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat luni la criticile provocate de imaginile de la evenimentul privat și a spus că persoanele care ocupă funcții publice trebuie să fie mai atente la mesajul transmis, inclusiv în astfel de contexte.
„Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit în contrast cu problemele pe care le are România. Toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem chiar și în cazul unor evenimente private. Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an", a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.
În vârstă de 35 de ani și originară din Buzău, Sorina Docuz a intrat în atenția publică încă de la sfârșitul adolescenței, după ce a câștigat titlul de Miss Buzău. A devenit cunoscută la nivel național în 2014, când, la 22 de ani, s-a căsătorit cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Cei doi au împreună un fiu, iar căsnicia s-a încheiat prin divorț în 2016. Ulterior, Sorina Docuz a fost căsătorită pentru o perioadă cu omul de afaceri Mădălin Stan, alături de care are o fiică.
După aceste mariaje, Docuz s-a orientat către antreprenoriat. A deschis inițial un atelier vestimentar de lux, iar ulterior și-a mutat activitatea către marketing, consultanță și publicitate stradală. În ultimii ani, numele său a apărut în mai multe investigații de presă referitoare la firme, oameni de afaceri și contracte cu entități publice.
Relația dintre Marcel Ciolacu și Sorina Docuz a fost mult timp subiectul relatărilor din presă, în condițiile în care fostul premier a negat anterior că între cei doi ar exista o relație intimă. Ciolacu și Sorina Docuz au locuit într-un penthouse de peste 350 de metri pătrați din zona Herăstrău. Imobilul a fost cumpărat, alături de alte trei apartamente din complexul One Herăstrău, de societatea Real Estate Key SRL din Buzău, tranzacția din septembrie 2025 având o valoare totală de 8,13 milioane de lei, potrivit documentelor citate de publicație.
Ciolacu, desi era insurat si cu copil a negat ca ar avea vreo amanta, sau in mod special ca traieste cu Sorina Docuz: „Ce înseamnă parteneră, există vreo poză? O cunosc, e o relație normală, nu am o relație intimă cu Sorina Docuz. Există vreo companie care a spus că eu am sunat vreodată ca eu să intervin pentru cineva? Eu mă retrag din politică dacă zice cineva asta", declara Marcel Ciolacu.
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