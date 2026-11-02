"Da, suntem pregătiţi": Zelenski gata să poarte negocieri cu Putin. Erdogan ar putea să-i aducă pe cei doi lideri la aceeași masă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică pentru canalul CNN că este gata să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru discuţii directe în Turcia. "Da, suntem pregătiţi", a spus Zelenski, întrebat dacă ar fi dispus să se întâlnească cu Putin în Turcia.

Liderul ucrainean discutase cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan sâmbătă despre posibilitatea unei medieri turce în război. Zelenski a declarat că la discuţiile pe care le-a avut cu preşedintele turc a fost abordată şi posibilitatea unei întâlniri trilaterale la care să participe liderii Ucrainei, Rusiei şi Turciei.

Dacă Turcia ar putea organiza o astfel de întâlnire, Ucraina ar saluta-o şi ar fi dispusă să participe, a afirmat el. Volodimir Zelenski a afirmat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin faţă în faţă, dar liderul rus a insistat ca o astfel de întâlnire să aibă loc la Moscova, condiţie respinsă de preşedintele ucrainean.

Sub presiunea exercitată de Washington, Moscova şi Kievul se pregătesc să reia negocierile la nivel de experţi privind un eventual acord de pace, după o pauză de câteva luni. Se preconizează ca delegaţiile din Ucraina, Rusia şi Statele Unite să se reunească la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) la jumătatea lunii noiembrie. Zelenski susţine însă că problemele cele mai importante, între care problema teritorială, pot fi rezolvate doar prin discuţii directe cu Putin.