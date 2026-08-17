Piedone ăl mic: "Poa' să fie și a lu' mama!" - Descinderi în sectorul 5 ca în perioada de glorie a tatălui său. Găini și rațe ținute în spatele unui bloc

Vlad Popescu Piedone, cunoscut și ca "Piedone ăl mic", a descins în Sectorul 5 al Capitalei, al cărui primar este, și a descoperit mai multe terenuri care păreau să facă parte din spațiul public, împrejmuite cu gard, pe unul dintre ele fiind înființat un coteț improvizat, chiar în spatele unui bloc. Piedone Jr. a dispus igienizarea terenurilor, iar pe altele vrea să le transforme direct în parcare.

Edilul a dat în timpul vizitei peste un coteț de păsări improvizat în spatele unui bloc și a dispus imediat igienizarea zonei.

„Vreau ca omul care are grijă de porumbei, și de găini, și de rațe și de toate cele, că mai ne trebuie girafe, elefanți prin Sectorul 5, are termen până mâine seară să-și ia animalele. Intrăm și salubrizăm zona", a spus Vlad Popescu Piedone.

Actualul edil al sectorului 5 a găsit în timpul descinderii mai multe terenuri în proprietate publică îngrădite cu garduri, despre care a spus că le va asfalta și va face parcări. „Se va face parcare peste tot". Acesta a cerut verificarea terenurilor îngrădite pentru a vedea dacă sunt proprietate publică, iar dacă nu, să fie taxate: „Poa' să fie și a lu' mama!"

Vlad Popescu Piedone adoptă aceeași strategie de promovare online ca tatăl său, Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, care își mediatiza obișnuitele „descinderi" în teritoriu.

De altfel, fiul fostului edil folosește același limbaj cu angajații primăriei, cărora le spune că „oricum stau degeaba". „Mai râdeți, mă, mult?", îi întreabă Piedone pe angajații de la salubrizare. „Ori faceți treabă, ori..."

Vlad Popescu Piedone, fiul fostului primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost ales edil al Sectorului 5 la alegerile din 2024, după ce tatăl său s-a decis să candideze la Primăria Capitalei. De atunci, Piedone Jr. a împrumutat de la tatăl său strategia de marketing.