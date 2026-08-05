Scandal după votul pe Legea decarbonizării. Dan Motreanu: „PNL nu mai poate construi un proiect de guvernare alături de PSD"

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, acuză PSD că pune în pericol miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după adoptarea în Senat a amendamentelor la Legea decarbonizării. Liberalul susține că modificările promovate de social-democrați riscă să afecteze jaloane deja asumate de România în relația cu Comisia Europeană și explică de ce PNL nu mai vede posibilă o guvernare alături de PSD.

Secretarul general al PNL a criticat dur amendamentele adoptate la Legea decarbonizării.

„Populismul începe cu aplauze și se termină cu întrebarea: «Și acum cine plătește?». PSD pune din nou în pericol miliarde de euro din PNRR. Prin amendamentele adoptate la Legea decarbonizării, România riscă să piardă fonduri europene destinate școlilor, spitalelor, infrastructurii și investițiilor care pot schimba în bine viața oamenilor", a transmis Dan Motreanu pe Facebook.

PNL: Guvernul negociază cu Bruxelles-ul, PSD promovează populismul

Liberalul afirmă că Executivul încearcă să negocieze cu Comisia Europeană menținerea echilibrului în sistemul energetic, în timp ce PSD promovează măsuri care pot afecta relația cu Bruxelles-ul.

„În timp ce Guvernul condus de Ilie Bolojan negociază cu Comisia Europeană pentru a proteja sistemul energetic și a păstra finanțarea europeană, PSD a ales drumul populismului. Amendamentele promovate de PSD pun sub semnul întrebării angajamente deja asumate de statul român și riscă să afecteze atât jalonul 119a, cât și jalonul 114, în baza căruia România a primit deja miliarde de euro", a scris Motreanu.

Avertisment privind PNRR

Potrivit secretarului general al PNL, efectele modificărilor legislative pot depăși riscul unor penalități financiare.

„Consecințele sunt serioase. Nu este vorba doar despre riscul unor penalități financiare. Modificarea unui jalon deja închis poate bloca ultimele cereri de plată din PNRR și poate întârzia proiecte esențiale pentru dezvoltarea României", afirmă liderul liberal.

Critici la adresa PSD

Dan Motreanu susține că cele mai mari probleme privind înlocuirea capacităților energetice sunt în zone administrate de PSD.

„Paradoxal, cele mai mari dificultăți privind înlocuirea capacităților energetice se regăsesc tocmai în zone administrate de PSD, precum Craiova sau Govora. În loc să își asume responsabilitatea și să găsească soluții, PSD preferă să transforme o problemă reală într-un exercițiu de oportunism politic", a declarat acesta.

„PNL nu mai poate construi un proiect de guvernare alături de PSD"

Secretarul general al PNL afirmă că acesta este unul dintre motivele pentru care liberalii nu mai văd posibilă o colaborare guvernamentală cu social-democrații.

„Acesta este, de fapt, motivul pentru care PNL nu mai poate construi un proiect de guvernare alături de PSD. Nu este o decizie bazată pe orgolii sau resentimente. Este concluzia unor ani în care am văzut aceeași abordare repetându-se: reformele sunt amânate, deciziile dificile sunt evitate, iar atunci când vine momentul asumării responsabilității, interesul de partid este pus înaintea interesului național. Politica românească are nevoie de claritate, onestitate și asumare", a transmis Dan Motreanu.

Liderul liberal susține că alegătorii trebuie să poată evalua modul în care partidele au gestionat reformele.

„Cetățenii trebuie să poată vedea cine a ales să facă reforme, chiar și atunci când au fost dificile, și cine a preferat să promită orice și să amăgească populația, fără să spună cine va plăti nota de plată", a conchis secretarul general al PNL.

Senatul a adoptat Legea decarbonizării cu amendamente

Senatul a adoptat marți, în calitate de for decizional, modificările la OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, cu 73 de voturi pentru, 42 de abțineri și opt senatori care nu au votat.

Printre cele mai importante modificări se află amendamentul susținut de PSD, potrivit căruia capacitățile de producție a energiei electrice pe bază de lignit și huilă vor putea fi scoase din exploatare doar după construirea și punerea în funcțiune a unor noi capacități energetice similare.

Proiectul extinde, de asemenea, interdicția privind punerea în funcțiune de noi capacități energetice și la cele pe bază de antracit și turbă, introduce excepții pentru situații care țin de securitatea națională, mobilizare și stare de război și permite exploatarea acestor resurse în scopuri neenergetice pentru industrii precum cea farmaceutică, alimentară, textilă sau chimică.

Actul normativ prevede că activitatea de punere în funcțiune a noilor capacități energetice pe bază de lignit, huilă, antracit sau turbă se poate desfășura doar cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.