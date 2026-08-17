Tomac a explicat motivele reale pentru care a renunțat să se mai prezinte în fața Parlamentului ca premier desemnat: "Aveam în față condiții absolut ridicole puse"

Europarlamentarul Eugen Tomac a oferit vineri seară, 14 august, explicații detaliate privind decizia sa de a renunța la desemnarea pentru funcția de prim-ministru, acuzând partidele politice de blocaj și de impunerea unor condiții absurde în timpul negocierilor. Politicianul a subliniat că rigiditatea liderilor de la București, blocați într-o logică strict electorală, l-a determinat să-i prezinte președintelui retragerea mandatului pentru a nu prelungi inutil criza guvernamentală prin care trece țara.

Mandatul de la Bruxelles și presiunea responsabilității executive

Întrebat direct, la B1TV, dacă se consideră o soluție politică deja epuizată sau dacă se mai află pe lista scurtă a nominalizărilor, Eugen Tomac a ținut să clarifice contextul poziției sale actuale:

„Am încercat să explic și dați-mi voie să închei această chestiune legată de motivul pentru care am renunțat... Pentru că, dincolo de responsabilitate, eu sunt deputat în Parlamentul European la al doilea mandat. Am o activitate de care sunt mândru, care mă reprezintă, evident că poziția de șef al guvernului te pune într-o altă postură și din punct de vedere al responsabilităților, și din punct de vedere al acțiunii politice ce ține de această poziție. Am încercat să răspund acestei desemnări plecând de la nivelul uriaș al responsabilității față de cetățeni și față de țară. De aceea spuneam că sunt onorat că am reușit într-un timp record să conving oameni foarte bine pregătiți."

Fostul premier desemnat a arătat că eforturile sale de a strânge o echipă guvernamentală de profesioniști s-au izbit de calculele meschine ale partidelor parlamentare, care au refuzat un dialog constructiv în afara intereselor de campanie.

Condiții ridicole la negocieri și jocurile de culise din Parlament

Eugen Tomac a atacat direct atitudinea liderilor politici din opoziție și de la putere, explicând momentul critic în care a înțeles că orice demers de formare a unei majorități este sortit eșecului din cauza criteriilor absurde impuse la discuții.

„În clipa în care am constatat că partidele politice au rămas în logica electorală și nu înțeleg că totuși politica se face între competițiile electorale și cu gândul la cetățenii acestei țări, în clipa în care am înțeles că orice aș spune și orice aș face, jocul politic rămânea tot în logica aceasta, am și spus la un moment dat aveam condiții care mi se păreau absolut ridicole puse în față, care nu aveau nimic în comun cu eficiența guvernării... Condiții care nu aveau legătură cu pregătirea profesională a oamenilor pe de o parte, dar asta e un moment depășit. N-aș vrea să intru într-o polemică cu nimeni."

Decizia finală prezentată la Cotroceni în fața blocajului total

În ultima parte a declarației sale, politicianul a descris ieșirea din scenă, justificând retragerea prin dorința de a scurta perioada de instabilitate de la vârful statului, în condițiile în care nicio formațiune nu dădea semne de flexibilitate.

„Tot ce vreau să spun este că eu mi-am dat seama atunci că perspectiva de a primi un vot de învestire scade semnificativ și pentru a nu prelungi criza cu 4-5 zile în plus, i-am prezentat domnului președinte contextul în care ne aflăm și decizia pe care am luat-o, aceea de a nu merge în Parlament pentru a cere un vot în condițiile în care partidele nu păreau deloc flexibile".