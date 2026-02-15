Un cercetător sceptic față de „sindromul Havana" a testat pe sine o armă secretă. Ce i s-a întâmplat?

Un om de știință din Norvegia, care respingea teoria potrivit căreia armele cu energie dirijată ar putea provoca așa-numitul „sindrom Havana", a construit în secret un dispozitiv capabil să emită impulsuri puternice de microunde - și l-a testat pe el însuși, scrie The Washington Post.

În 2024, experimentul i-ar fi provocat simptome neurologice similare celor raportate de sute de diplomați și agenți americani în ultimul deceniu: amețeli, greață și dificultăți cognitive persistente. Informațiile, relatate de patru persoane familiarizate cu evenimentele, reprezintă un nou episod într-o controversă care durează de aproape zece ani. Guvernul SUA se referă la aceste cazuri drept „Incidente Anomale de Sănătate" (AHI).

Testul desfășurat în Norvegia nu fusese raportat anterior. Potrivit surselor, guvernul norvegian ar fi informat CIA cu privire la rezultate, ceea ce a determinat cel puțin două vizite oficiale în 2024 ale unor reprezentanți ai Pentagonului și ai Casei Albe. Cei care cunosc detaliile spun că experimentul nu demonstrează în mod direct că AHI-urile ar fi rezultatul unei arme secrete utilizate de un adversar străin. Simptomele cercetătorului nu ar fi fost identice cu cele din cazurile „clasice" de sindrom Havana.

Totuși, episodul a întărit argumentele celor care susțin că dispozitivele cu energie pulsată - capabile să emită fascicule electromagnetice puternice în rafale scurte - pot afecta biologia umană. „Există dovezi convingătoare că ar trebui să fim preocupați de capacitatea de a construi o armă cu energie dirijată care poate provoca o varietate de riscuri pentru oameni", a declarat Paul Friedrichs, fost chirurg militar și general al Forțelor Aeriene americane, care a coordonat amenințările biologice în Consiliul Național de Securitate sub administrația Biden. El a refuzat să comenteze direct experimentul din Norvegia.

Într-o evoluție separată, făcută publică în ultimele săptămâni, guvernul american ar fi cumpărat discret, la finalul administrației Biden, un alt dispozitiv străin care produce unde radio pulsate. Dispozitivul este testat de Departamentul Apărării și ar conține componente de origine rusă, însă autoritățile americane nu au stabilit cu certitudine cine l-a construit. Achiziția, pentru care s-ar fi plătit milioane de dolari, a fost relatată inițial de jurnalista independentă Sasha Ingber și de CNN.

Potrivit surselor, aparatul construit în Norvegia nu este identic cu cel achiziționat de SUA, însă ar fi fost realizat pe baza unor informații clasificate, sugerând că designul ar putea proveni din documentație obținută de la un guvern străin. În ianuarie 2025, în ultimele săptămâni ale administrației Biden, o evaluare actualizată a serviciilor americane de informații a arătat că două agenții și-au modificat poziția anterioară, considerând că unele incidente AHI ar putea fi opera unui actor străin.

Printre acestea s-ar număra National Security Agency și National Ground Intelligence Center. Majoritatea agențiilor, inclusiv Central Intelligence Agency, au menținut însă concluzia că este „foarte puțin probabil" ca incidentele să fie rezultatul unei arme dezvoltate de un adversar străin. Oficialii americani au declarat anterior că interceptările nu indică implicarea directă a altor state.

Rusia a fost frecvent menționată de foști oficiali și victime drept principal suspect, având în vedere experiența sa îndelungată în domeniul energiei dirijate. Moscova a negat orice implicare. Denumirea „sindromul Havana" provine de la cazurile raportate în 2016 de personalul Ambasadei SUA din Cuba. Ulterior, sute de incidente au fost semnalate în China, Europa de Est și alte regiuni.

În februarie 2022, un grup de experți însărcinat de comunitatea de informații a concluzionat că energia electromagnetică pulsată, în special în spectrul radio, „explică în mod plauzibil caracteristicile de bază" ale cazurilor raportate, deși a recunoscut existența unor lacune semnificative de informații. Un an mai târziu, o evaluare comună a comunității de informații a afirmat că nu există dovezi credibile privind existența unei arme străine responsabile de incidente.

Spre finalul anului 2024, unii oficiali ai administrației Biden ar fi început să pună sub semnul întrebării poziția categorică adoptată anterior. Potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile, o abordare „mai responsabilă" ar fi recunoașterea faptului că nu există încă răspunsuri definitive și că este „plauzibil" ca energia electromagnetică pulsată să explice o parte dintre cazuri. După alegerile din noiembrie 2024, oficiali ai Casei Albe care pregăteau un briefing pentru administrația Trump s-au întâlnit cu victime ale AHI. La un moment dat, un oficial le-ar fi spus: „Vă credem".

Multe detalii ale testului din Norvegia rămân clasificate, inclusiv identitatea cercetătorului și instituția pentru care lucra. Ironia este că omul de știință era cunoscut ca un critic al teoriei armelor cu energie dirijată. În încercarea de a demonstra că dispozitivele sunt inofensive, folosindu-se pe sine drept cobai, ar fi ajuns la concluzia opusă. „Nu știu ce l-a determinat să facă asta", a spus una dintre surse. „Era puțin excentric."