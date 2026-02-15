„O femeie din România a ucis 10 persoane". Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști" care vânau civili și copii în Sarajevo

Apar noi detalii șocante în scandalul internațional cunoscut sub denumirea de „Sarajevo safari", în care milionari occidentali sunt acuzați că plăteau bani pentru a împușca civili, inclusiv copii sau femei însărcinate, în timpul asediului capitalei bosniace de la începutul anilor 1990, informează presa din Bosnia-Herțegovina, care preia un articol publicat de The Times.

Conform unei mărturii acordate presei locale de fostul șef al poliției din Sarajevo, Zlatko Miletić, printre cei care vânau contra-cost oameni se numără și o româncă.

„Îmi amintesc de o femeie din România care a ucis peste zece persoane", a declarat pentru postul regional N1 Zlatko Miletić, care conducea, la acea vreme o echipă „anti-lunetiști" a bosniacilor. „Lunetiștii străini erau bine camuflați între pereți de beton și era dificil să-i neutralizezi", a spus Miletić, care este acum membru în Parlamentul Bosniei și Herțegovinei. „Au ucis zeci de copii și femei", a adăugat acesta.

Pe lângă românca respectivă, al cărei nume nu a fost dezvăluit, restul străinilor care participau la acest gen de activități macabre proveneau din Marea Britanie, Italia, SUA și Rusia. Aceștia plăteau sârbilor bosniaci echivalentul a circa 80.000 și 100.000 de euro pentru a putea împușca civili în timpul asediului Sarajevo de către trupele sârbe și, ulterior cele ale sârbilor bosniaci aflați sub comanda lui Ratko Mladici, în perioada 1992-1996.

The Times a publicat o mărturie a unui fost militar, Aleskandar Ličanin, care a luptat în acea perioadă într-o unitate de tancuri a sârbilor bosniaci. Licanin, în prezent, în vârstă de 63 de ani, a fost martor la petrecerile pe care lunetiștii străini le făceau după o zi în care ucideau civilii din Sarajevo.

„Mergeau la o cafenea în jurul orei 6-7 seara și rămâneau acolo până la 5 dimineața, cântând și râzând", a spus Licanin, care a adăugat că respectivii „turiști" obișnuiau să sărbătorească aceste momente friptură de porc și coniac. Străinii care au plătit pentru privilegiul de a ucide civili nevinovați în Sarajevo erau în mare parte bărbați înstăriți, dar existau și femei, precum românca despre care Miletic declarase că împușcase cel puțin 10 persoane.

„Prețul" pentru uciderea unui civil era mai mare în cazul femeilor gravide sau a copiilor, conform jurnalistului croat de investigații Domagoj Margetic. Peste 10.000 de persoane au fost ucise în Sarajevo în timpul asediului din 1992-1996 - cel mai îndelungat asediu asupra unei capitale din istoria modernă.

Procurorii din Milano au deschis în luna noiembrie o anchetă în legătură cu cetățeni italieni care a fi plătit membri ai armatei sârbilor bosniaci pentru „excursii de ucis oameni" în Sarajevo, în timpul asediului din anii '90. Lunetiștii erau, probabil, cel mai temut element al vieții sub asediu: ei împușcau, cel mai adesea la întâmplare, oameni pe străzi, inclusiv copii, exact ca într-un safari.

Se presupune că astfel de „turiști lunetiști" italieni și de alte naționalități au participat la masacru după ce au plătit sume mari de bani soldaților lui Radovan Karadzic, fostul lider sârb bosniac găsit vinovat în 2016 de genocid și crime împotriva umanității și condamnat la închisoare pe viață în 2019.

„Turiștii lunetiști" ar fi fost duși pe dealurile din jurul Sarajevo, astfel încât să poată trage în civilii din oraș de plăcere. Sarajevo se află într-o depresiune înconjurată de munți, ceea ce a făcut ca izolarea și atacarea orașului să fie deosebit de ușoară, amintește publicația britanică.

Un jurnalist de investigație croat a depus o plângere la procurorii din Milano împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, pe care îl acuză de implicare în afacerea „Safari Sarajevo".

Jurnalistul Domagoj Margetic a postat dovezi pe rețelele sociale conform cărora Vucic, atunci un tânăr voluntar, ar fi fost prezent într-unul dintre posturile militare din Sarajevo, de unde, potrivit martorilor, cetățeni străini și unități ultranaționaliste sârbe au tras și ucis civili în ceea ce a fost descris ca un „safari turistic" macabru.

Semsudin Mehmedović, parlamentar bosniac a solicitat parchetului din Bosnia și Herțegovina să deschidă imediat o anchetă asupra presupuselor activități ale lui Vucic, în special în cartierul Grbavica din Sarajevo.

Mehmedović a citat un document recent publicat, făcut public de jurnalistul de investigație Domagoj Margetić, despre care spune că a fost semnat de Slavko Aleksic, un criminal de război condamnat și fost comandant al unei unități care operase în Grbavica. Potrivit lui Mehmedovic, documentul susține explicit că Vucic, care acționa ca voluntar în acea unitate, a adus 20.000 de mărci germane, colectate de la „un donator italian anonim".

Vucic nu a comentat încă acuzațiile, referitoare la implicarea sa în scandalul turiștilor lunetiști din Sarajevo. Totuși, zvonuri despre periaoda petrecută de el la Sarajevo au circulat de-a lungul anilor. Într-un interviu din 2021 acordat unei televiziuni bosniace, președintele sârb a negat explicit că ar fi tras asupra orașului asediat.