Google, avertisment pentru Uniunea Europeană pentru perspectivă „suveranistă" din mediul digital. Ce riscăm dacă ne îndepărtăm de SUA

Google transmite un mesaj direct către Bruxelles, vorbind despre dorința Europei de a reduce dependența de tehnologiile americane. Asta ar putea avea consecințe neintenționate pentru utilizatori și companii.

Avertismentul vine într-un moment în care Uniunea Europeană discută intens despre suveranitate tehnologică, inclusiv în zona de cloud și inteligență artificială, și continuă aplicarea regulilor stricte impuse marilor platforme digitale.

Declarațiile au fost făcute de Kent Walker, director juridic al Google, într-un interviu pentru Financial Times. El a vorbit despre riscul apariției unei „fricțiuni regulatorii", generate de diferențe majore între regulile europene și cele din alte regiuni.

În paralel, Comisia Europeană investighează Google în baza Digital Markets Act, lege care urmărește limitarea abuzurilor de poziție dominantă ale marilor platforme digitale. Discuțiile vizează modul în care funcționează Google Search și Google Play și dacă acestea dezavantajează concurenții mai mici.

Reprezentantul Google susține că Europa ar trebui să urmărească un model de „suveranitate digitală deschisă". În această viziune, datele pot fi stocate local, iar regulile europene pot fi respectate, fără a crea bariere care să limiteze accesul la tehnologii globale.

Compania avertizează că o abordare prea rigidă ar putea încetini accesul la servicii avansate, în special în domeniul inteligenței artificiale, unde competiția globală este accelerată.

Argumentul central al Google este că milioane de europeni folosesc zilnic servicii precum căutarea online, e-mailul, hărțile sau instrumentele de traducere. Dacă regulile devin prea restrictive sau fragmentate, utilizatorii ar putea resimți efectele prin întârzieri în lansarea unor funcții, limitări tehnice sau experiențe mai puțin performante.

De partea cealaltă, instituțiile europene susțin că obiectivul nu este izolarea, ci crearea unui cadru echitabil și reducerea dependenței strategice de furnizori externi.