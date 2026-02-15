Dosarele Epstein. Prințul Andrew, implicat în scheme financiare și întâlniri secrete în China. Se cere o anchetă

Un nou dosar exploziv readuce în prim-plan numele fostului Prinț Andrew - sau Andrew Mountbatten-Windsor, așa cum apare în documente - și ridică întrebări grave despre perioada în care acesta a fost trimis special al Marii Britanii pentru comerț extern.

Dezvăluirile arată, potrivit unei investigații publicate de Daily Mail, că fostul Duce de York și-ar fi folosit poziția finanțată din bani publici pentru a facilita interesele financiare ale lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat cu care a avut o relație apropiată ani la rând. Iar presiunea pentru o anchetă oficială crește.

În centrul noilor informații se află o vizită oficială în China, în 2010. Deși misiunea trebuia organizată de Guvernul britanic, documentele arată că un apropiat al prințului și al lui Epstein, omul de afaceri David Stern, ar fi „ajutat" la planificarea întâlnirilor.

Mai mult, emailurile sugerează că Epstein ar fi aranjat unele contacte.

În timpul unei cine discrete la hotelul St. Regis din Beijing, Andrew a fost fotografiat în compania unei tinere model din China, Miya Muqi, în vârstă de 23 de ani la acea vreme. În corespondența internă, femeia ar fi fost descrisă în termeni ofensatori de către consilierul său.

La masă s-ar fi aflat și influentul om de media chinez Bruno Wu, iar ulterior au existat discuții privind posibile investiții și parteneriate financiare „discrete".

Nu există dovezi că tranzacțiile s-ar fi concretizat. Însă întrebările rămân.

Potrivit unor surse citate în documente, Epstein s-ar fi lăudat că primește informații sensibile din interiorul establishmentului britanic.

Ar fi invocat numele lui Andrew, al lui Peter Mandelson și al unui „al treilea om" din interiorul Downing Street, afirmând: „Am Marea Britanie în buzunar".

Afirmația este gravă și, dacă ar fi probată, ar putea avea implicații serioase pentru securitatea națională.

Printre cele mai îngrijorătoare acuzații se numără:

-Scurgerea de informații despre Royal Bank of Scotland, după falimentul de 45 de miliarde de lire suportat de contribuabili;

-Transmiterea unei corespondențe diplomatice marcată „sensibil", referitor la relațiile comerciale dintre Londra și Beijing, către un bancher apropiat prințului;

-Posibila furnizare de documente confidențiale către Epstein.

Poliția din Thames Valley analizează deja informațiile, însă nu a deschis încă o anchetă penală.

Fostul ministru Vince Cable a calificat situația drept „rușinoasă", afirmând că „desigur ar trebui să existe o anchetă".

Voci din opoziție vorbesc despre „trădare" și cer Guvernului să facă publice documentele din perioada în care Andrew a fost ambasador comercial între 2001 și 2011.

Autorul regal Andrew Lownie a cerut chiar o anchetă parlamentară privind modul în care fostul prinț și-ar fi folosit poziția pentru a-și avantaja cercul de afaceri.

Rolul lui Andrew ca ambasador itinerant al comerțului britanic presupunea atragerea de investiții și promovarea afacerilor britanice în străinătate.

Reprezentanții lui Andrew nu au oferit un punct de vedere. Nici apropiații menționați în documente nu au clarificat în mod convingător situația.

Într-un moment în care monarhia britanică încearcă să își consolideze imaginea după ani de scandaluri, noile dezvăluiri riscă să redeschidă răni care nu s-au închis niciodată.

Iar dacă acuzațiile se confirmă, presiunea pentru o anchetă oficială - fie penală, fie parlamentară - ar putea deveni imposibil de ignorat.