Incident șocant în Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate chiar de lângă părinții ei

Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate dintr-un supermarket din Bergamo, Italia, chiar când aceasta ieșea din magazin alături de părinții ei. Bărbatul a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul, dar ulterior a fost arestat.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 13, la ieșirea dintr-un supermarket din Bergamo, potrivit Corriere Della Serra. Imaginile de pe camerele de supraveghere îl arată pe român în timp se smulge copilul din brațele mamei.

Tatăl împingea căruciorul cu cumpărături, iar mama ținea copilul de mână. În acel moment, un necunoscut s-a apropiat brusc și a apucat fetița de piciorul drept, încercând să o tragă înapoi în interiorul supermarketului. Mama a reacționat imediat și nu i-a dat drumul copilului, fiind târâtă pe jos în timpul altercației.

El a fost oprit de părinți, dar în timpul incidentului piciorul copilului, o fată de un an și jumătate, a fost fracturat.

Totul a durat aproximativ 20 de secunde și a fost surprins de camerele de supraveghere.

Tatăl a intervenit rapid, abandonând căruciorul și lovindu-l pe agresor, care a căzut la pământ. Ulterior, acesta a fost imobilizat de agentul de pază și de mai mulți clienți, apoi predat poliției.

Fetița a rămas cu mama, însă a fost transportată ulterior la spitalul din Bergamo, unde medicii au constatat o fractură de femur.

Agresorul nu cunoștea familia și nu avea antecedente penale cunoscute sau afecțiuni psihice documentate. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili motivul gestului.

Procurorul de caz a dispus arestarea românului, care ar fi o persoană fără adăpost, acesta fiind acuzat de tentativă de sechestrare de persoană agravată de vârsta victimei și vătămare corporală gravă, fapte pentru care riscă o pedeapsă severă.