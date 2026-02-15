Atacuri spațiale, impulsuri electromagnetice și haos pe Pământ - scenariul celui de-al Treilea Război Mondial

De la sateliți transformați în rachete până la pene de curent care lasă orașe întregi în beznă, un război total în spațiu nu mai este doar un scenariu SF îndepărtat.

De secole, războaiele s-au purtat pe front, dar planurile agresive intergalactice ale lui Vladimir Putin încep să stârnească neliniște printre liderii mondiali. Analiști de top avertizează că Marea Britanie nu este pregătită pentru impactul devastator al unui conflict de acest tip. Așa că ce s-ar întâmpla dacă următorul război mondial s-ar desfășura printre stele?

Deși ar avea loc la peste 2.000 km de suprafața Pământului, efectele asupra oamenilor de jos ar putea fi catastrofale. Străzile marilor orașe ar rămâne goale, electricitatea ar fi tăiată, iar viața cotidiană ar fi paralizată complet. Supermarketurile ar fi golite rapid, pe măsură ce cetățenii panicați s-ar grăbi să își facă provizii.

Societăți întregi ar rămâne fără comunicații militare, lăsând capitalele vulnerabile la atacuri nucleare. Deși tratatele internaționale interzic exploatarea militară a spațiului, realitatea arată că nimeni nu respectă regulile. Pe măsură ce războiul brutal din Ucraina continuă, tensiunile dintre China și Taiwan cresc, iar Statele Unite își îndreaptă privirea spre America de Sud, analiștii avertizează că prea multe guverne ignoră „ultima frontieră" - un război desfășurat în spațiu.

În Europa, oficiali de securitate au dezvăluit că sateliții ruși interceptează comunicațiile unor zeci de sateliți-cheie. Moscova ar fura informații sensibile transmise între sateliții occidentali - având puterea de a-i doborî pe Pământ. Activitățile Kremlinului în spațiu au crescut considerabil de la invazia Ucrainei din 2022. Anul trecut, șeful British Space Command, generalul Paul Tedman, a avertizat că Rusia încearcă să blocheze săptămânal sateliții militari britanici.

Ministrul apărării din Germania a spus că Putin ascultă sateliții folosiți de armatele europene. În prezent, SUA, China și Rusia dețin fiecare peste o sută de sateliți militari în orbită, în timp ce Marea Britanie are doar șase - deși peste 600 sunt folosiți în scop comercial. Philip Ingram, fost ofițer britanic de informații, avertizează: „Autoritățile din Marea Britanie nu sunt deloc pregătite pentru atacuri asupra sateliților."

Dr. Mark Hilborne, expert în securitatea spațială, adaugă că Regatul Unit a început să se gândească la spațiu la nivel strategic abia în ultimii ani. Flota de sateliți a Moscovei și Beijingului a crescut cu 70% în ultimul deceniu, iar dominația spațială este esențială din punct de vedere militar - dar implică riscuri majore.

Confruntările deja în desfășurare în spațiu includ tehnici de „șoarecele și pisica" sau orbirea temporară a senzorilor prin lasere, menite să creeze haos fără a declanșa un conflict deschis. Statele pot perturba sateliții adversarilor, pot induce confuzie în sisteme și pot acționa fără să fie trase la răspundere. Oficialii occidentali avertizează că unele state studiază arme nucleare spațiale pentru a dezactiva rețele de sateliți, inclusiv constelațiile Starlink.

Sateliții reprezintă sistemul nervos al societății moderne - de la apeluri telefonice și televiziune până la răspunsuri militare sau la dezastre naturale. Întreruperea lor ar fi devastatoare. Experții subliniază că Rusia, conștientă de avantajul spațial al SUA - senzori, comunicații, GPS - a dezvoltat arme pentru a-l neutraliza, inclusiv lasere terestre și rachete anti-satelit.

În paralel, China explorează sateliți roboți care ar putea neutraliza în masă constelațiile Starlink. În Rusia și China, se lucrează la arme capabile să creeze impulsuri electromagnetice care să dezactiveze simultan grupuri mari de sateliți. Deși Tratatul Spațial din 1967 interzice armele de distrugere în masă în spațiu, experții avertizează că oricine ar putea încălca regulile.

În următorii ani se va decide cine va domina spațiul. Pe măsură ce statele se luptă pentru teritorii pe Pământ, ele vor începe să înțeleagă avantajele strategice ale privirii în sus. „Tensiunile de pe Pământ vor decide tensiunile din spațiu", concluzionează Dr. Hilborne. „Astropolitica și astro-tensiunile derivă direct din ce se întâmplă pe planetă."