Deputatul "Papaya" îi face smintiți pe nevaccinati. Pavel Popescu e considerat "valetul lui Cîțu", psihopat și caz de psihiatrie parlamentara!

Pavel Popescu, considerat a fi "valetul lui Cîțu" in parlament dar si președintele PNL Sector 4, susține că legea privind certificatul verde obligatoriu o să fie votată. Deputatul "Papaya", implicat in scandalul agentiei respective in referendum, se arată siderat de mesajele unor persoane din spațiul public, precum George Simion sau Diana Șoșoacă.

"Prioritatea numărul 1 a săptămânii în curs este adoptarea legii certificatului verde în parlament. Uitându-ne la cei care stau în această seară în piață (nr - duminica, persoane care protestatu impotriva certificatului verde in Piata Victoriei), instigați de aproape 2 ani de minți tulburate ca George Simion sau Șoșoacă, minți tulburate invitate constant într-un mod absolut iresponsabil în prime time la TV pentru propaganda morții (antivaccinistă), trebuie să înțelegem că o bună parte din cei 50.000 de români morți de COVID-19 (mame, tați, frați, surori, copii ai noștri) s-au prăpădit din cauza faptului că discursurile acestor smintiți au fost promovate fără ca ei sau cei care i-au promovat să dea socoteală cuiva.", a spus Pavel Popescu, pe pagina sa de Facebook.

In replica, sute de useri de facebook i-au adresat mesaje in care arata neconstitutionalitatea introducerii certificatului verde, utilizatori care se declara impotriva restrangerii drepturilor si libertatilor fundamentale, intre care si dreptul la munca. Mai multi comentatori il considera chiar pe Popescu drept "psihopat" sau "bun de dus la psihiatru", altii spun doar ca nu face decat dovada ca e "acelasi valet al lui Cîțu si ca e platit si el din banii murdari ai firmelor care promoveaza isteria vaccinarii in toata lumea, din care Romania a luat pe banii poporului 120 de milioane de doze, iar premierul cu off-shore face platile pentru toti aghiotantii din campania mortii".