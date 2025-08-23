Euro digital vine tare din urmă: Bruxelles-ul răspunde la legea stablecoin-urilor din SUA la recomandarea BCE

Oficialii Uniunii Europene iau în calcul să grăbească lansarea unui euro digital, pe fondul presiunii generate de noua legislație adoptată în Statele Unite pentru reglementarea stablecoin-urilor, scrie Financial Times, citând surse apropiate discuțiilor.

Luna trecută, Congresul american a aprobat „Genius Act", un act normativ considerat de referință pentru o piață a stablecoin-urilor estimată la 288 de miliarde de dolari și dominată de tokenuri ancorate în dolar. Adoptarea rapidă a legii a „zguduit pe mulți" oficiali europeni, care discută acum accelerarea proiectului pentru o monedă digitală emisă de Banca Centrală Europeană (BCE). Surse citate de publicație afirmă că, pentru prima dată, UE analizează serios posibilitatea ca viitorul euro digital să fie emis pe o blockchain publică, precum Ethereum sau Solana, și nu pe o rețea privată, așa cum era planificat inițial. â

Argumentul principal: o astfel de soluție ar stimula încrederea și ar răspunde îngrijorărilor legate de transparență și confidențialitate. „Se spune: Hai să accelerăm, să împingem lucrurile mai departe", a declarat o persoană implicată în discuții. Proiectul euro digital este dezbătut de mai mulți ani la nivel european, BCE prezentându-l drept o soluție de plată gratuită, accesibilă în întreaga zonă euro, într-un context în care numerarul este tot mai puțin folosit. Susținătorii consideră că moneda digitală ar consolida rolul euro pe plan global și ar oferi cetățenilor o alternativă garantată de banca centrală.

Oficialii de la Bruxelles se tem însă că legislația americană va încuraja și mai mult utilizarea stablecoin-urilor denominate în dolari și ar putea submina poziția euro. „Europa nu își poate permite să depindă excesiv de soluțiile de plată externe", avertiza în primăvară Piero Cipollone, membru al boardului BCE. China este cea mai avansată țară în ceea ce privește o monedă digitală emisă de banca centrală, în timp ce Marea Britanie analizează la rândul său lansarea unei lire digitale. În Europa există deja stablecoin-uri private legate de euro, dar valoarea lor este redusă comparativ cu cele în dolari. BCE a transmis că explorează „diferite tehnologii - centralizate și descentralizate - în dezvoltarea euro digital", însă nu a luat încă o decizie finală.