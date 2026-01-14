Europarlamentarul Luis Lazarus: "Ursula von der Leyen nu a avut un mandat din partea statelor membre și a Parlamentului European pentru a semna Acordul Mercosur"

Eurodeputatul Luis Lazarus afirmă că semnarea tratatului Mercosur de către președinta Comisiei Europene nu s-a aflat pe ordinea de zi a sesiunii plenare de la Strasbourg, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind transparența și respectarea procedurilor democratice la nivelul Uniunii Europene.

Lazarus atrage atenția că Ursula von der Leyen nu a avut un mandat clar din partea statelor membre și a Parlamentului European pentru a semna un asemenea tratat în numele Uniunii Europene. Mai mult, președinta Comisiei Europene nu are voie să semneze tratatul sâmbătă, 17 ianuarie, fără aprobarea prealabilă a statelor membre și a Parlamentului European.

Coreper (Comitetul Reprezentanților Permanenți) are rol tehnic în cadrul Consiliului UE și nu poate înlocui o decizie politică a statelor membre. În aceste condiții, de ce nu s-a întrunit Consiliul pentru a vota tratatul? și de ce subiectul nu mai este supus la vot în Parlamentul European, instituție democratic aleasă care trebuie să aibă ultimul cuvânt?

În aceste momente, în culisele Parlamentului European se încearcă găsirea unei justificări ridicole pentru această situație înacceptabilă, ceea ce subliniază încă o dată lipsa de respect față de procedurile democratice și față de voința statelor membre.

Uniunea Europeană este o construcție a statelor naționale, iar voința popoarelor nu poate fi ocolită prin semnături date în spatele ușilor închise. Orice tratat internațional semnat fără mandat politic reprezintă o abatere gravă de la principiile democratice ale Uniunii Europene și poate fi contestat din punct de vedere politic și juridic.

Luis Lazarus solicită explicații publice din partea Comisiei Europene, clarificarea bazei legale a semnării acestui tratat și readucerea subiectului în dezbaterea Parlamentului European, acolo unde îi este locul. Europa trebuie să revină la respectul față de națiuni, parlamente și cetățeni. Fără mandat, nu există legitimitate!